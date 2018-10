Orgatec: Internationale Preisverleihung Eurocres "ActiveOffice Award" für gesundheits- und bewegungsfördernde Produktlösungen für Arbeitswelten

18.10.18

„Ich habe Rücken“ – Wie häufig hören wir diese Worte und wissen doch alle: Wir bewegen uns zu wenig und erstarren im Büro in monotonen Haltungsformen, die uns schaden. Nach Untersuchungen von Krankenkassen ist die Hauptursache für Krankheitstage in Unternehmen der Mangel an Bewegung. Um dem vorzubeugen verleiht Eurocres auf der kommenden Orgatec in Köln den internationalen Preis Eurocres „ActiveOffice Award“ für gesundheits- und bewegungsfördernde Produktlösungen für Arbeitswelten.



Aus rund 70 Bewerbungen sind 12 Produkte für den Eurocres „ActiveOffice Award“ nominiert worden. Eine interdisziplinäre Fachjury wird diese direkt auf der Messe bewerten und die Gewinner ausloben. Erstmalig wird dieses Jahr auch der Publikumspreis Eurocres „ActiveOffice Award“ auf der Messe verliehen.



Der Eurocres „ActiveOffice Award“ schärft das Bewusstsein der Industrie, neue gesundheits- und bewegungsfördernde Produkte einzuführen und informiert den Nutzer über die Entwicklungen am Markt. www.active-office.eu/award.



Internationale Preisverleihung Eurocres „ActiveOffice Award“

Donnerstag, 25. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr, Orgatec

Halle 10.1, Stand C 68/D 69, Köln Messe, Messeplatz 1, 50679 Köln





Eröffnung & Keynote: Thomas Postert, Director Orgatec Messe Köln und Sven Wingerter, Geschäftsführer Eurocres & Vorstandsmitglied CoreNet Global (CNG)

Vorstellung nominierte Produkte

Siegerehrung

Ab 18.30 Uhr Musik, Drinks & Food





Anmeldungen bitte an Martina Rozok, m@rozok.de, +49 170 23 55 988.



Im Rahmen der Orgatec vom 23. bis 27. Oktober bietet Eurocres in Kooperation mit dem Zentralen Immobilien Ausschuss ZIA und CoreNet Global (CNG) interessierten Besuchern zudem das Eurocres Wissensforum Gesundheitskultur mit Vorträgen und Best Practice- sowie Case Study-Vorstellungen. Das vollständige Programm erhalten Sie hier: https://eurocres.com/events/orgatec/

