Unser Nachwuchs von heute - Investition in die Zukunft

Immer wieder wird berichtet, dass es zu wenige Bewerber oder geeignete Interessenten für einen Ausbildungsplatz gibt. Doch bei der EUROBAUSTOFF trifft dies nicht zu. Europas führende Kooperation erfolgreicher Baufachhändler für Baustoffe, Fliesen und Holz beweist das Gegenteil: Sie begrüßte auch in diesem Jahr sechs Auszubildende, die über moderne Werbemittel und auch die sozialen Netzwerke auf die EUROBAUSTOFF aufmerksam geworden waren.



Das erweitere Engagement des Personalbereichs hatte also Früchte getragen und es konnten für die ausgeschriebenen Ausbildungsplätze viele Bewerber gewonnen werden. Nach einem intensiven und erfolgreichen Auswahlverfahren entschied sich EUROBAUSTOFF für sechs der Kandidaten: drei für den Beruf Kauffrau/-mann für Büromanagement und zwei für Kauffrau/-mann im Groß-und



Außenhandel. Erfolgreich besetzt wurde auch das Angebot zum dualen Studium (Bachelor of Arts, Schwerpunkt Mittelstandsmanagement).



Generell sind die Ausbildungsplätze begehrt, da die Kooperation allen erfolgreichen Absolventen nicht nur eine Übernahme, sondern auch sehr gute Karrierechancen bietet. Das hat Tradition, wie der Geschäftsführer Hartmut Möller beweist, der vor mehr als 25 Jahren seine Laufbahn im Unternehmen startete. Er ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, die sechs neuen Auszubildenden in Bad Nauheim persönlich zu begrüßen und erläuterte, welche besonderen beruflichen Chancen sie in diesem Unternehmen haben und wie vielfältig die Weiterbildungsmöglichkeiten in der Kooperation sind.



Der erste Tag der neuen Auszubildenden begann mit einem „Begrüßungstag“. Die Neuen wurden von dem bestehenden Azubi-Team sowie den Personalreferentinnen Nadja Fuchsberger und Kathrin Geuer empfangen. Auch wenn zunächst eine etwas nervöse Stimmung herrschte, legte sich dies schnell. Die erfahrenen Ausbilderinnen Fuchsberger und Geuer brachten das Eis schnell zum Schmelzen. Spielerisch und durch kurzweilige Firmenpräsentationen fanden die Jugendlichen in ihren neuen Lebensabschnitt.



EUROBAUSTOFF ist mit 479 Gesellschaftern in neun Ländern und einem Jahresumsatz von 6,1 Mrd. EUR (2017) eine der führenden Handelskooperationen Europas. Bekannt ist EUROBAUSTOFF aber vornehmlich in der Region.



Die Zentrale in Bad Nauheim versteht sich als Dienstleistungscampus für ihre Gesellschafter, die wiederum in ihren Vertriebsgebieten nur mit ihrem eigenen Namen auftreten. Der Kooperationsname bleibt im Hintergrund. Dass EUROBAUSTOFF dennoch immer wieder neue, hochmotivierte Auszubildende findet, liegt an ihrem guten Ruf als Ausbildungsunternehmen, an der entsprechenden Mund-zu-Mund-Propaganda und der Präsenz auf Ausbildungsmessen (z. B. an der Beruflichen Schule am Gradierwerk) beziehungsweise in den Sozialen Medien beispielsweise auf Instagram (azubis_eurobaustoff).



Nach dem Azubi-Start ist vor dem Azubi-Start. Und so verkündet die EUROBAUSTOFF bereits jetzt, für das Jahr 2019 wieder zwei Ausbildungsplätze für Kaufleute im Groß-und Außenhandel sowie jeweils einen Platz für Kaufleute im Büromanagement und erstmalig im E-Commerce besetzen zu wollen. Zudem werden zwei Plätze für ein duales Studium Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik sowie Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Mittelstand angeboten. Mit diesem klaren Votum beginnt auch der Run auf die Plätze.

