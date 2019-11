Pressemitteilung BoxID: 773877 (EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG)

Stabile Partner in instabilen Zeiten

EUROBAUSTOFF zu Besuch bei Rheinzink

Auf Einladung der Firma Rheinzink traf sich der Arbeitskreis Baumetalle der Kooperation EUROBAUSTOFF am 22. und 23. Oktober in Datteln. Klaas Kortegast, Geschäftsleitung Vertrieb der Rheinzink GmbH & Co. KG, hieß die Mitglieder des Arbeitskreises persönlich herzlich willkommen. In seiner Begrüßung hob Kortegast die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der EUROBAUSTOFF und den Mitgliedern hervor. Vor allem in stagnierenden bzw. leicht rückläufigen Märkten sei ein partnerschaftliches Handeln wichtig, so Kortegast. Auch die Tatsache, dass es sich bei Rheinzink um ein inhabergeführtes Unternehmen, welches zur Grillo-Gruppe gehört und der Produktionsstandort ausschließlich in Datteln und somit „Made in Germany“ ist, wurde hervorgehoben. Martina Dietrich-Prange präsentierte die Entwicklung des heutigen Bauzinks und die Firmengeschichte. Im Anschluss an den Vortrag erhielten die Mitglieder des Arbeitskreises einen Eindruck von der Herstellung und Weiterverarbeitung von Titanzink.

