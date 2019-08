Pressemitteilung BoxID: 762207 (EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG)

EUROBAUSTOFF begrüßt neue Azubis

Auch Interessenten für Wirtschaftsinformatik, Mittelstandsmanagement und E-Commerce steigen bei der Kooperation ein

Gerade starteten vier qualifizierte Nachwuchskräfte nach drei Jahren Ausbildung und erfolgreichem Abschluss im Bereich Marketing, im Produktdatenmanagement/Digitalisierung sowie im Bereich Dach & Fassade/Baumetalle und im Artikeldatenmanagement, da darf der Branchenprimus unter den Fachhandelskooperationen schon die nächsten vielversprechenden Kolleginnen und Kollegen begrüßen:



Ob Wirtschaftsinformatik, Mittelstandsmanagement, Kauffrau für E-Commerce oder traditionelle Berufe wie Büromanagement und Groß- und Außenhandelskaufmann – bei der Kooperation EUROBAUSTOFF sind Auszubildende und Studienanfänger herzlich willkommen. Waren es in den vergangenen zehn Jahren überwiegend die Groß- und Außenhandelsinteressenten oder angehende Büromanager, die sich bei der Kooperation der Fachhändler für Baustoffe, Holz und Fliesen bewarben, stießen zum 1. August in diesem Jahr auch Berufseinsteiger hinzu, deren Tätigkeitsfelder den Aufgaben in der digitalisierten Welt entsprechen. Hartmut Möller, Geschäftsführer des Bereichs Ware, freute sich, die sieben neuen jungen Kolleginnen und Kollegen persönlich zu begrüßen und ließ nach der Firmenpräsentation den eigenen Werdegang vom Azubi bis zur Chefetage Revue passieren: „Nicht nur ich bin der EUROBAUSTOFF bis heute treu geblieben. Wir haben schon immer sehr viele unserer Auszubildenden übernommen und so einige Ehemalige sind heute geschätzte Kollegen schon seit 20 oder gar 30 Jahren!“, betonte Möller mit Blick auf die geringe Fluktuation.



Dass die EUROBAUSTOFF für junge Menschen ein attraktiver Arbeitgeber ist, hat sich unter anderem über Ausbildungsmessen, neue Marketingauftritte und die sozialen Netzwerke herumgesprochen, zumal sich auch Schulabgänger ganz nach dem Motto „Handeln statt Hörsaal“ im Berufsleben weiterqualifizieren können und mit der boomenden Baufachhandelsbranche einen zukunftsträchtigen Arbeitsmarkt vorfinden.



Die Zentrale der Kooperation EUROBAUSTOFF hat ihren Sitz in Bad Nauheim und Karlsruhe und versteht sich als Dienstleistungscampus für ihre 463 Gesellschafter mit über 1650 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Liechtenstein, Frankreich, Italien, Luxemburg, Tschechien und Schweden. Diese mittelständischen Fachhändler für Baustoffe, Holz und Fliesen firmieren völlig unabhängig unter ihren eigenen Unternehmensnamen.



Die Kooperationszentrale unterstützt ihre Gesellschafter mit über 400 Mitarbeitern durch Beschaffung & Einkauf, Standortplanung & Logistik, beim Management & in der IT, im Marketing &Vertrieb, bei Personalfragen & der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter sowie in Finanzangelegenheiten & Steuern. Entsprechend vielfältig ist die EUROBAUSTOFF als Ausbildungsbetrieb aufgestellt, der den qualifizierten Nachwuchs aus den eigenen Reihen rekrutieren möchte. Personalreferentin Nadja Fuchsberger legt großen Wert auf die kompetente und persönliche Betreuung der insgesamt nun 22 Auszubildenden und Studenten am Standortort Bad Nauheim, denen aus jedem Fachbereich stets ein Pate zur Seite steht. An ihrem Kennenlerntag und in den ersten Wochen werden die Berufseinsteiger von den anderen Auszubildenden eng betreut, die ihnen das Unternehmen vorstellen und helfen, etwaige Hemmschwellen abzubauen. Im September werden die neuen Kolleginnen und Kollegen am Standort Karlsruhe eingeführt, an dem dann sechs Auszubildende von Anjulie Laub mit ebenso viel Herz und Sorgfalt begleitet werden.

