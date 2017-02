"EurimTalk": Witzig, unterhaltsam und informativ

Skurriles aus dem Apothekenalltag, harte Fakten und spannende Gewinnspiele: Mit „EurimTalk“ startet EurimPharm auf Facebook eine unterhaltsame und informative Plattform für Apotheker und PTAs. Perfekt für die Mittagspause, unterwegs oder als Abwechslung im Nachtdienst.



„EurimTalk“ liefert regelmäßig in verschiedenen Rubriken abwechslungsreiche Inhalte. Ein wichtiger Akteur für gute Unterhaltung ist dabei die Nachteule. Sie plaudert über skurrile Begegnungen und witzige Erlebnisse, die in der Apotheke passieren. Und weil jeder Apotheker und jede PTA solche Anekdoten parat hat, können sie dort auch selbst ihre Geschichten aus dem Nachtdienst erzählen.



Kundentypen und unnützes Wissen



Außerdem werden verschiedene Kundentypen, die jeder kennt, mit einem Augenzwinkern vorgestellt: Die „Serial Clients“ sind witzig gezeichnet und erinnern an Karikaturen. Die passenden Tipps, wie man am besten mit ihnen umgeht, gibt es natürlich dazu. Kleine, interessante Häppchen aus der Kategorie „unnützes Wissen“ rund um die Themen Mensch und Natur, Gesundheit, Biologie, Medizin und Psychologie machen zusätzlich Spaß.



Aktuelle Neuigkeiten



Neben der Unterhaltung kommt auch die Information nicht zu kurz. So gibt EurimPharm regelmäßig Neuigkeiten aus dem eigenen Haus bekannt und hält über das Thema Importarzneimittel auf dem Laufenden. Für weitere Infos können Apotheker und PTAs dann auf den EurimPharm-Blog klicken. Zusätzlich werden immer wieder aktuelle interessante und informative Beiträge aus Fachportalen geteilt. Für Abwechslung und Spannung sorgen regelmäßige Gewinnspiele.



„Unser Anspruch ist es, Apothekern und PTA auf allen Ebenen Service zu bieten und uns auf Augenhöhe mit ihnen auszutauschen. Noch viel mehr als bisher möchten wir daher jetzt auf Facebook aktiv werden und dort mit guten Inhalten überzeugen“, erklärt EurimPharm-Geschäftsführer Andreas Mohringer. „Wir freuen uns, wenn vielen Apothekern und PTAs dieses Angebot gefällt und sind gespannt auf ihr Feedback.“

EurimPharm Arzneimittel GmbH

Die EurimPharm Arzneimittel GmbH ist der älteste und einer der führenden Re- und Parallelimporteure von Arzneimitteln in Deutschland. Das pharmazeutische Unternehmen führt preisgünstige Originalpräparate namhafter Hersteller aus verschiedenen europäischen Ländern nach Deutschland ein und beliefert damit fast alle der ca. 20.000 Apotheken sowie sämtliche Pharma-Großhändler im gesamten Bundesgebiet. Das inhabergeführte Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 355 Mio. Euro und beschäftigt knapp 500 Mitarbeiter. Hauptsitz ist das oberbayerische Saaldorf-Surheim. EurimPharm wurde mehrfach als herausragender Apothekenpartner ausgezeichnet und erhielt 2009 bereits zum zweiten Mal den Preis "Bayerns Best 50" als eines der innovativsten und wachstumsstärksten Unternehmen des Freistaates.