Rom - Abu Dhabi: Etihad Airways und Aeriporti di Roma feiern zweiten täglichen Flug

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate - Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, und Aeroporti di Roma (AdR) haben die Einführung eines zweiten täglichen Fluges zwischen Abu Dhabi und der italienischen Hauptstadt gefeiert.



Vertreter von Etihad Airways und AdR hießen Flug EY 85 bei der Ankunft in Rom Fiumicino mit einer Begrüßungszeremonie in dem innovativen E-Boarding-Bereich des Leonardo Da Vinci International Airport Fiumicino willkommen.



"Wir sind sehr stolz darauf, die Anzahl der Flüge, die Rom mit unserem Knotenpunkt Abu Dhabi verbinden, zu erhöhen. Die zusätzlichen Flüge zeigen die Bedeutung der starken wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Italien sowie unsere anhaltende Unterstützung für das Wachstum des bilateralen Handels zwischen beiden Ländern", sagt Antonella Cataldi, General Manager Italien Etihad Airways.



"Durch den zweiten täglichen Flug wird die Präsenz der Fluggesellschaft in Rom verstärkt", fügt Federico Scriboni, Head of Airline Traffic Development von AdR, hinzu. "Leonardo da Vinci wird zu einem immer beliebteren Gateway, das für seine exzellenten Services bekannt ist und viele der größten internationalen Fluggesellschaften aufweisen kann."



Die Flüge auf der Strecke Abu Dhabi - Rom Fiumicino werden mit einer Boeing 777-300ER - mit 28 Sitzen in der Business Class und 384 in Economy Class - sowie von einem Airbus A330-200 - mit 22 Sitzen der Business Class und 240 Sitzen der Economy Class - durchgeführt.



Alitalia setzt ihre Codeshare-Partnerschaft mit Etihad fort und bietet auch die neuen Etihad-Flüge an. Etihad Airways hat im September 2007 mit der Einführung des täglichen Flugdienstes zwischen Abu Dhabi und Mailand Malpensa ihren Betrieb in Italien aufgenommen und 2014 ihr Streckennetz um Rom Fiumicino erweitert.

Etihad Airways

Von ihrem Drehkreuz am Abu Dhabi International Airport bedient Etihad Airways 103 internationale Passagier- und Cargo-Destinationen. Die Flotte umfasst 115 Airbus- und Boeing-Flugzeuge. Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, wurde im Juli 2003 auf königlichen Erlass (Emiri) gegründet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte etihad.com.



Über die Etihad Aviation Group



Die Etihad Aviation Group (EAG) ist eine umfangreiche globale Luftfahrt- und Reise-Gruppe. Sie besteht aus fünf Geschäftsbereichen: Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Etihad Engineering, Etihad Airport Services, Hala Group und den Airline Equity Partners.







