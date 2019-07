Pressemitteilung BoxID: 761486 (ETHENEA Independent Investors Services (Deutschland) GmbH)

Ethenea: Wir erwarten eine Leitzinssenkung seitens der FED

„Im Mittelpunkt dieser Woche steht zweifelsohne das am Dienstag und Mittwoch stattfindende FOMC-Treffen (Federal Open Market Committee). Während in den USA sowohl der Dienstleistungssektor als auch der private Verbrauch weiterhin das Wirtschaftswachstum stützen, hält insbesondere der weiterhin bestehende Handelsstreit mit China die Unsicherheit im US-amerikanischen verarbeitenden Gewerbe hoch. Dieser lässt durch „Spill-over-Effekte“ eine Verlangsamung nicht nur der amerikanischen, sondern auch der globalen Wirtschaft befürchten.



Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat mehrfach deutlich gemacht, dass er Leitzinssenkungen als angemessene Maßnahme ansieht, um den Sorgen einer sich abschwächenden Weltkonjunktur, anhaltenden Handelsspannungen sowie zu niedrigen Inflationsraten entgegenzuwirken. Dabei stellte sich zwischenzeitlich die Frage, ob die Fed das Zielband für den Leitzins (Fed Funds Rate) um 25 oder 50 Basispunkte senken könnte. Äußerungen seitens verschiedener Fed-Vertreter als auch zuletzt positivere US-Wirtschaftsdaten haben an einem Zinsschritt um 50 Basispunkte allerdings zunehmend Zweifel aufkommen lassen. Wir erwarten für Mittwoch eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte. Das Zielband für den Leitzins würde sich damit auf 2,0 bis 2,25 Prozent verringern. Weitere Zinssenkungen sehen wir dabei als wahrscheinlich an, sollte der genannte Unsicherheitsfaktor bestehen bleiben.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (