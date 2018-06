Alexander Krebs wird neuer Head of Retail Germany bei Ethenea

Ethenea Independent Investors S.A. verstärkt ihr Business Development Services (BDS) Team in Deutschland mit Alexander Krebs, der ab dem 01.10.2018 als neuer BDS-Head of Retail Germany tätig sein wird.



Zuvor hatte Alexander Krebs vier Jahre lang die Position als Head of Bank Sales Northern Germany bei der Invesco Asset Management Deutschland GmbH inne. Er verantwortete dort den Bankvertrieb und betreute große Vermögensverwalter in Norddeutschland. Bevor er zu Invesco wechselte war Krebs bei der Blackrock Deutschland GmbH sowie Blackrock Investment Management (UK) Ltd. unter anderem als Vice President, Sales Manager beschäftigt.



„Mit seiner fundierten Expertise im Business Development auf dem deutschen Markt ist Alexander Krebs die optimale Ergänzung für unser Team. Hiermit können wir den Service für unsere Kunden weiter optimieren“, sagt Dominic Nys, Global Head of Business Development Services and Marketing bei Ethenea. Krebs wird an Alexander Lehmann, Head of Business Development Services Wholesale Germany & Austria berichten.

ETHENEA Independent Investors Services (Deutschland) GmbH

Die von ETHENEA Independent Investors S.A. verwalteten Ethna Fonds sind auf kontinuierliche Wertentwicklung und Risikominimierung ausgerichtete Vermögensverwaltungsfonds. Das aktiv verwaltete Vermögen der Ethna Fonds beträgt derzeit 7,15 Milliarden Euro, verteilt auf die drei Fonds Ethna-DEFENSIV, Ethna-AKTIV und Ethna-DYNAMISCH (Stand: 30.03.2018). ETHENEA ist eine bankenunabhängige Kapitalanlagegesellschaft mit Hauptsitz in Luxemburg und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz sowie einer Repräsentanz in Österreich. Die Gruppe beschäftigt derzeit an ihren Standorten 90 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter ethenea.com.





