Reisebusse jetzt auch fair online mieten

09.11.18

Mit snabBus.de gibt es eine neue Anlaufstelle für die digitalisierte Anmietung von Reisebussen. snabBus bietet mit seiner Qualitätsauswahl den richtigen Reisebus für jedermann, egal ob Klassenfahrt oder Messetransfer. Günstig, schnell und sorgenfrei.

Nach einer Pilotphase in Nordrhein-Westfalen startet snabBus nun deutschlandweit - auch für Fahrten ins europäische Ausland.



Neuer Ansatz für faire Digitalisierung

snabBus geht einen neuen Weg und digitalisiert die Reisebusanmietung konsequent. Kunden können mit wenigen Klicks ihren Preis kalkulieren und verbindlich buchen. Warten auf Angebote fällt ebenso weg wie teure Agenturaufschläge, denn snabBus arbeitet automatisiert.

Neu ist auch die Auswahl des optimalen Reisebusses. Ausschließlich geprüfte Busunternehmen werden berücksichtigt, die automatische Verarbeitung des Auftrags basiert auf Buskriterien, Verfügbarkeit, regionalen Faktoren und Bewertungen.



Kunden im Zentrum - Busunternehmer im Blick

Kunden zahlen bei snabBus für das, was wirklich gewünscht wird. Je nach Anspruch und Reise stehen verschiedene Qualitätsstufen und zeitgemäße Zusatzoptionen wie WLAN zur Verfügung. snabBus garantiert Kunden vollständige Preiskontrolle ohne versteckte Zusatzkosten.



Sicherheit steht an erster Stelle, das Reiseerlebnis steht und fällt mit dem freundlichen Busfahrer: Deshalb werden Fahrten nicht verauktioniert, sondern mit dem preiswertesten Reisebus von geprüften Buspartnern durchgeführt. So belohnt snabBus hochwertige Arbeit und erschließt Buspartnern neue, internet-affine Zielgruppen. Mit gezieltem Marketing lässt sich zudem die Auslastung in der Nebensaison erhöhen.



Der automatisierte Kundenakquise- und Auftragsvergabeprozess schafft für Kunden und Buspartner gleichermaßen vorteilhafte Konditionen. So geht faire Digitalisierung!



Fragen? Jederzeit an info@snabBus.de!

(lifePR) (