Aus snabBus wird Snapbus - Reisebus mieten wird noch einfacher

Relaunch in Köln

Das Kölner Reisebus-Startup snabBus hat seinen Relaunch auf die neue Marke Snapbus vollzogen. Die digitale Anmietung von Reisebussen mit Fahrern ist mit der neu entwickelten Plattform www.snapbus.de weiter vereinfacht worden.



Die u.a. von STS Ventures (Stephan Schubert, u.a. Onvista) und TS Ventures (Tim Schumacher, u.a. Sedo und Eyeo) finanzierte Firma will unter dem neuen Namen weiter expandieren. Yannic Müller, gemeinsam mit Benedikt Kolbinger und Florian Obeloer einer der drei Gründer, erklärt die Umbenennung: “Das doppelte bB hat sich sprachlich als fehleranfällig erwiesen. Kunden, die über Freunde von uns hörten, suchten und schickten E-Mails intuitiv zu “Snapbus”. Die Umbenennung war für uns damit naheliegend und erleichtert die Kommunikation.”



Snapbus setzt weiter auf eine faire und nachhaltige Digitalisierung der stark fragmentierten Branche. Deshalb werden Fahrten nicht verauktioniert, sondern mit dem passendsten Reisebus von geprüften Busunternehmen durchgeführt. Damit belohnt Snapbus hochwertige Arbeit und erschließt Buspartnern neue, internet-affine Zielgruppen. Kunden bekommen so eine professionelle Fahrt in qualitativ hochwertigen Reisebussen inklusive WLAN. Und trotz volldigitaler Buchung bleibt der persönliche Kundenservice nicht auf der Strecke.

