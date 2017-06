Zurück aus den Pfingstferien gibt's in Esslingen wieder ein buntes Angebot mit den beliebtesten Stadtführungen

Am Samstag, 17. Juni, 18 Uhr geht es um die Esslinger Wirtshausgeschichte. Wer an diesem Abend Culinarius, der im bürgerlichen Leben René Novotny heißt, von einem Esslinger Lokal zum nächsten folgt, lernt so einiges über die Geheimnisse mittelalterlicher Kochkunst kennen.



Erfahren Sie welche Bedeutung ein Wirtshaus im Mittelalter hatte und wie damals gegessen und getrunken wurde. Darüber hinaus weiht Sie Culinarius als gelernter Koch qualifiziert und augenzwinkernd in die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Ess- und Trinkgewohnheiten von damals und heute ein. Eine kleine Kostprobe Esslinger Weins unterwegs darf zur Abrundung natürlich nicht fehlen!



Die Führung ist besonders unterhaltsam und kurzweilig. Wir empfehlen diese Tour all jenen, die einen amüsanten Abend in Esslingen erleben möchten, ganz gleich ob alleine, zu zweit oder mit Freunden.



Richtig oder Falsch – das beliebte Quiz für Ratefüchse, Ticket 11 €



Samstag, 24.6., 15 Uhr, sind Quizfreunde gefragt. Unsere Rätseltour ist fast so beliebt wie die Ratesendungen im Fernsehen. Vor ca. einem Jahr ging die Tour an den Start. Seitdem fühlen sich sowohl Gruppen wie auch Einzelteilnehmer bestens unterhalten, wenn sie versuchen, den Flunkereien des Stadtführers auf die Spur zu kommen. Eines sei gewiss: Auch Esslinger können hier noch etwas lernen. Denn viele der Geschichten rund um Esslingen wurden gerade erst für diese Führung „ausgegraben“.



Die Himmelsmalerin – spannende Krimilesung, Ticket 11 €



Samstag, 24.6., 15.30 Uhr: Autorin Pia Rosenberger verbindet Originalschauplätze in Esslingen mit den Geschehnissen einer historischen Kriminalgeschichte. Der Roman spielt im 14. Jahrhundert, als die Geschicke der Stadt Esslingen sehr von der Entstehung ihrer Kirchen bestimmt wurden. Aber auch die Gefühle kommen nicht zu kurz. So dreht sich die Geschichte sowohl um Liebe und Freundschaft, wie auch um das Leben in einer mittelalterlichen Stadt und um die alte Handwerkskunst des Glasmalens. Hier kann man eintauchen in vergangene Zeiten und an ausgewählten Orten der historischen Altstadt ein klein wenig Gänsehaut spüren.



Eine Anmeldung bei der Stadtinformation ist bei allen drei Führungen erforderlich.



Detaillierte Informationen (Treffpunkt, Dauer der Führungen etc.) gibt die Esslinger STADTINFORMATION am Marktplatz, 73728 Esslingen am Neckar. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 10-18 Uhr, Sa. von 10-16 Uhr. Telefon (07 11) 39 69 39–69, Fax (07 11) 39 69 39–39, info@esslingen-marketing.de, www.esslingen-marketing.de.

