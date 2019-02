Unser Tipp für einen gelungenen Valentins-Abend: Schwäbischer Witz gepaart mit schwäbischem Wein

04.02.19

Liebhaber des schwäbischen Kabaretts kommen beim EST-Angebot „Schwätzen, Schlotzen, Nonderputzen – Mundartkabarett mit Weinprobe“ am Donnerstag, dem 14. Februar um 19.30 Uhr voll auf ihre Kosten.



Während des Schwaben-„Wörkshops“ mit Erna Läpple, der Esslinger Stadtputzfrau, und Achim Jahn, Vorstandsmitglied der Weingärtner Esslingen, bleiben weder Auge noch Kehle trocken.



Die Teilnehmer erwartet ein humorvoller Abend im historischen Ambiente des Weinkellers in der Webergasse. Alles dreht sich rund um die Themen schwäbische Urwüchsigkeit, Mundart und Esslinger Wein, wie immer mit viel Witz, Charme und Esprit dargeboten von der Theaterschauspielerin Frau Becker-Brauer. Unterstützung erhält sie vom Esslinger Wengerter Achim Jahn, der das Publikum als Mann vom Fach in die Geheimnisse des Weins einweiht.



Für alle Angebote wird um verbindliche Voranmeldung bei der STADTINFORMATION gebeten. Dort erhalten Sie auch nähere Informationen zur Veranstaltung. Preis pro Ticket 44 €.



Esslinger STADTINFORMATION, Marktplatz 16, 73728 Esslingen am Neckar. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr, Sa. von 10 bis 16 Uhr. Telefon (07 11) 39 69 39 – 69, Fax (07 11) 39 69 39 – 39, info@esslingen-marketing.de.



www.esslingen-marketing.de

