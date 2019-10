Pressemitteilung BoxID: 771732 (Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST))

Stadtmarketing Esslingen setzt neue Akzente in der Innenstadtförderung und stellt Weichen für die Zukunft

Der Aufsichtsrat der Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) beschloss in der Sitzung am 16.10. einstimmig drei neue Strategien und Projekte in der Einzelhandels- und Innenstadtförderung, die ab 2020 umgesetzt werden. Michael Metzler entwickelte die Projekte in den letzten Monaten als kommissarischer City-Manager und motivierte zahlreiche Partner und Sponsoren zur Teilnahme. Alle drei Projekte werden im Frühjahr 2020 ausführlich vorgestellt.



„Stadt Up Esslingen“ ist ein Business-Wettbewerb, der Existenzgründer und Jungunternehmen aus Handel, Gastronomie, Dienstleistung und Handwerk dabei unterstützt sich in der Esslinger Innenstadt anzusiedeln. Auch bereits bestehende Firmen, die einen zusätzlichen Standort suchen, können die Stadt Up Förderung erhalten. Gefördert werden die fünf Unternehmen mit den innovativsten Businessplänen und Geschäftskonzepten. Sie erhalten im ersten Jahr ihrer Geschäftstätigkeit in Esslingen Unterstützungsleistungen im Wert von über 80.000 Euro aus einem Netzwerk von starken Partnern. Beteiligt sind u.a. Rechtsanwälte, Werbeagenturen, Steuerberater, Versicherer, Versorger, Handwerker, Banken, Zeitungen, Radiosender, Mentoren, Kammern und Verbände. „Im Gegensatz zu klassischen Fördermodellen setzt Stadt Up Esslingen bei der gezielten fachlichen Förderung und Begleitung im meist schwierigen Startjahr an. Das Projekt gibt spezialisierten Betrieben die Chance sich in der Innenstadt anzusiedeln und füllt Leerstände“, betont EST-Geschäftsführer Michael Metzler. Das Projekt ist eng abgestimmt mit der städtischen Wirtschaftsförderung und der City Initiative Esslingen.



Des Weiteren wurde in den letzten Monaten eine Digitalisierungsstrategie für die Gewerbetreibenden der Esslinger Innenstadt erarbeitet. Sie unterstützt Händler, Gastronomen, Handwerker und Dienstleister dabei, ihre digitale Sichtbarkeit im Internet zu verbessern. Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren und wird von verschiedenen Projektpartnern getragen. „Die Digitalisierung stellt den stationären Handel vor große Herausforderungen, bietet aber auch viele Möglichkeiten. Wir möchten den Unternehmen der Esslinger Innenstadt helfen diese Chancen stärker zu nutzen“, betont Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger als Aufsichtsratsvorsitzender der EST.



Unter dem Namen „Spiel mich!“ ist im Mai 2020 eine vierwöchige Mitmach-Aktion für Musikliebhaber angedacht. Dabei sollen an verschiedenen Standorten in den Fußgängerzonen der Innenstadt Klaviere aufgestellt werden. Musikbegeisterte haben die Möglichkeit sich an der Aktion zu beteiligen und sich musikalisch zu betätigen. In frühlingshafter Atmosphäre werden die Fußgängerzonen zur offenen Bühne. „Ziel der Veranstaltung ist es die Innenstadt mit Musik, Flair und einer positiven Stimmung zu beleben, die Aufenthalts- und Verweilqualität zu steigern und einen Mehrwert zum Onlineeinkauf zu schaffen“, sagt EST-Aufsichtsrat Alexander Kögel als Sprecher der City Initiative.



In der Gesellschafterversammlung stellte die EST GmbH am 16.10. auch personelle Weichen für die Zukunft. Citymanagerin Silke Renninger-Metz wechselt zum 01.11. aus persönlichen Gründen auf eine Teilzeitstelle im EST-Projektmanagement. Die Nachfolge wird noch in diesem Jahr geklärt. Bis dahin bleibt Metzler kommissarischer Citymanager. Zugleich wurde in der Sitzung am 16.10. der Geschäftsführervertrag von Michael Metzler einstimmig und vorzeitig um fünf Jahre bis 31.12.2024 verlängert. Er leitet die EST seit 2010 und führt ab 2020 zusätzlich auch die Esslingen Markt und Event GmbH (EME), deren Gründung derzeit vorbereitet wird.

