SWR SWR präsentiert in der 30-minütige Reihe des SWR Fernsehens "Mensch Leute" zwei Filme zum Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt

30.11.18

.

Alle Jahre wieder – Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Esslingen

[b]Sendung: Sonntag, 2.12.2018, 16.30-17.15 Uhr



[/b]Der Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt ist ein überregional bekannter und lebendiger Treffpunkt für besondere Menschen. Mit Herzblut und Ausdauer bieten Künstler, Handwerker und Gastronomen Individuelles an. Vom Hökerer, der Trinkhörner, Äxte und Wikingerschmuck verkauft, der Badefrau, die für ihre Gäste im großen Holzzuber Wasser aufheizt, bis zum Jongleur und Komiker, der auch ernsthafte Geschichten erzählt – alles gibt es auf dem Mittelaltermarkt.



Vier Wochen zwischen Menschenmassen und bei Kälte begleitet Kirsten Ruppel die Schausteller und Künstler.



Für die allermeisten sind die etwa vier Wochen recht anstrengend - eine intensive und turbulente Phase, die meist erschöpft unter dem Weihnachtsbaum endet. Auch für die Organisatoren des Stadtmarketings ist die Herausforderung nicht geringer. Bereits im Frühjahr beginnen sie mit der Vorbereitung. Die Marktleute passen ihre Stände individuell ein, gerade das Nicht-Standardisierte finden Besucher anregend. Es gibt vieles zu entdecken. Das Marktvolk hilft sich gegenseitig, kennt sich über Jahrzehnte, ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Nicht zuletzt dieses freundschaftliche Miteinander weit über die rein professionelle Zusammenarbeit hinaus macht das Flair des Esslinger Mittelalter-Weihnachtsmarktes aus. Eine Attraktion, die dieses Jahr schon ihr zwanzigjähriges Bestehen feiert.



Der Gaukler von Esslingen – Trubel auf dem Weihnachtsmarkt

Sendung: Montag, 10.12.2018, 18.15-18.45 Uhr



Christian Rogers alias Master Fleapit of Wales engagiert als Gaukler, präsentiert er derbe Späße beim Jonglieren mit Tischtennisbällen, Eiern und Fackeln. In der turbulenten Vorweihnachtszeit triftt Christian Rogers Freunde und Familie wieder, die ebenfalls auf dem Esslinger Mittelaltermarkt arbeiten. Auch seine Frau ist mit dabei, die Märchenerzählerin Kerstin Otto, die als Pirolina Rabenschön das Märchenzelt auf dem Markt beseelt. Christian Rogers ist als Privatperson mehr als ein Gaukler. Zum Abschalten hört er klassische Musik, liest philosophische Bücher, spielt alleine Akkordeon und schreibt Tagebuch. Die BesucherInnen lieben seine Ausstrahlung und verzeihen im gerne, wenn er Fackeln fallen lässt und während der vier Wochen mehrfach denselben deftigen Witz reißt. Fleapit ist und bleibt der Publikumsmagnet auf dem Esslinger Mittelalter-Weihnachtsmarkt.

(lifePR) (