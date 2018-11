Feierliche Markteröffnungszeremonie mit Musik, Gaukelei und Feuer

22.11.18

Am Dienstag, 27. November heißt Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger um 16.30 Uhr auf der Bühne am Rathausplatz alle Besucher sowie das Marktvolk des Esslinger Mittelaltermarktes & Weihnachtsmarktes herzlich willkommen. Anlässlich der Jubiläen – 40 Jahre Weihnachtsmarkt und 20 Jahre Mittelaltermarkt – schneidet Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger einen extragroßen 20 Dezimeter Weihnachtsstollen an, den seine Hilfsbäcker an das Publikum verteilen. Im Anschluss erwartet die Besucher eine faszinierende Feuershow sowie ein Umzug mit den Künstlern und Marktbesuchern über den Markt. Der Verkauf an den Ständen beginnt bereits ab 16 Uhr.



Die Stadt Esslingen wurde mit dem bundesweiten Titel „Best Christmas City 2018“ ausgezeichnet und zählt somit zu den schönsten Weihnachtsstädten Deutschlands. Prämiert wurde die weihnachtliche Stadtinszenierung in Verbindung mit dem Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt und der Weihnachtsbeleuchtung in den Gassen der Altstadt.



Neben den breitgefächerten Sortimenten an bis zu 200 Marktständen gibt es ein tägliches Kulturprogramm mit über 500 Programmpunkten auf vier Bühnen. Auch in diesem Jahr stehen kulturelle Darbietungen und Mitmachangebote wie das Erproben von Handwerkskünsten, Erlebnisführungen und ein breitgefächertes Rahmenprogramm wie Tanzfest, mittelalterliches Konzert und Bogenschießturnier an historischen Orten in Esslingen für die Gäste aus nah und fern an erster Stelle.



Weitere Informationen erhalten Sie in der Stadtinformation, Marktplatz 16, 73728 Esslingen am Neckar, Tel: 0711 396939-69, info@esslingen-marketing.de, www.esslingen-marketing.de. Öffnungszeiten der Stadtinfo: Mo-So 11-20 Uhr.



Öffnungszeiten des Esslinger Mittelaltermarktes & Weihnachtsmarktes So-Mi 11-20.30 Uhr, Do-Sa 11-21.30 Uhr. Der letzte Markttag endet am 21.12. um 20 Uhr.

