Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt

Der bunte Teppich - Geschichten aus dem Orient mit Tee und Gebäck

Am Sonntag, 1. Dezember um 17 Uhr entführt Naceur-Charles Aceval im Märchenzelt auf dem Hafenmarkt mit seinen Erzählungen in die Welt der Magie.



Als Kind lebte er mit den Geschichten des Stammes der Ouled Sidi Khaled wie er sie von seiner Großmutter und Mutter im Nomadenzelt des Maghreb erzählt bekam.



Diese Geschichten macht er für wenige Augenblicke wieder lebendig und begeistert mit seinem Repertoire an spannenden Märchen und nachdenklich stimmenden Weisheiten.



Die Teilnahmegebühr beträgt 8 €, empfohlen ab 12 Jahren. Eine vorherige Anmeldung in der Esslinger Stadtinformation oder unter www.esslingen-marketing.de ist erforderlich.

