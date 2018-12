Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt verzaubert die Besucher

21.12.18

Händler, Gastronomen, Handwerker, Künstler und Organisatoren des Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarktes ziehen zum Ende der Veranstaltung ein positives Fazit. „Wir sind zufrieden, die Veranstaltung verlief friedlich, harmonisch und ohne größere Zwischenfälle. Die Esslinger Altstadt präsentierte sich von ihrer besten Seite und erreichte über Besucher, Medien und das Internet ein Millionenpublikum“, bilanziert Michael Metzler, Geschäftsführer der Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST). „Gleichwohl waren die Rahmenbedingungen mit der kurzen Marktdauer, drei Marktwochenenden und regnerischem Wetter an 18 von 26 Tagen sicherlich nicht optimal.“



Neben den Tageszeitungen und Radiosendern waren dieses Jahr mehrere TV-Sender an Bord. SWR Fernsehen berichtete in zwei Sendungen rund 75 Minuten über den Mittelaltermarkt und erreichte damit über eine halbe Mio. Zuschauer. Das ZDF produzierte einen Beitrag mit einer Reichweite von rund 2,5 Mio. Zuschauern. Beide Sender haben bereits wieder für 2019 angekündigt.



Besonders erfreulich ist die Resonanz in den sozialen Netzwerken und im Internet. Rund 30 Blogger aus Europa, USA und Asien besuchten den Markt und berichten in ihren Reiseblogs über die Erlebnisse in Esslingen. Über 1,77 Mio.-mal wurde der Esslinger Weihnachtsmarkt im vierten Quartal 2018 bei google als Suchbegriff eingegeben. Mit über 2.220 Rezensionen und 4,7 von 5,0 Punkten zählt der Esslinger Weihnachtsmarkt zu den am stärksten und besten rezensierten in Deutschland. Bei den einschlägigen Rankings erreicht der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt regelmäßig Top 10 Platzierungen. Reisempfehlungen der Deutschen Bahn, Schweizer Bahn und Telekom lockten wieder viele auswärtige Besucher an. Die Anzahl der Voranfragen von Busreiseveranstaltern lag fünfzig Prozent über Vorjahr, begünstigt durch die bundesweite Auszeichnung Esslingens als Best Christmas City 2018, mit der die EST überregional warb.



Erfreulich ist aus Sicht der Veranstalter, dass die Internationalisierung des Mittelalter- und Weihnachtsmarktes weiter voran schreitet. Zu den stärksten Auslandsmärkten zählen USA, Schweiz, Italien und Frankreich. Die größten Zuwachsraten verzeichneten Besucher aus Indien und China.



Gut besucht war das Rahmenprogramm rund um den Mittelaltermarkt, das Teile der historischen Altstadt und einige Sehenswürdigkeiten einbindet. Fast alle Workshops und das mittelalterliche Kirchenkonzert der Gruppe Faun im Münster St. Paul waren ausverkauft. Auch das mittelalterliche Tanzfest im Alten Rathaus erfreute sich großer Beliebtheit. Neue Künstlergruppen wie Compagnie Aouta, Oro, Die Musen, BraAgas, Shri Magada und Faranspil kamen beim Publikum sehr gut an. Zwölf neue Markt- und Gastronomiestände und Spielpunkte boten neue Sortimente und attraktive Angebote.



„Das Feedback von Besuchern und Beschickern und die Ergebnisse unserer fortlaufenden Markforschung bestätigen uns darin, die Strategie 2019 konsequent fortsetzen. Die Auszeichnungen zum erlebnisreichsten Weihnachtsmarkt und zur schönsten Weihnachtsstadt Deutschlands sind Anerkennung und Verpflichtung zugleich. Die Weiterentwicklung erfolgt über die strategischen Säulen Erlebniswert, interaktive Angebote, Kinder-/ Familienfreundlichkeit und Stadtinszenierung, mit denen wir die Veranstaltung emotional aufladen“, betonen EST-Veranstaltungsleiterin Petra Pfeiffer und Marktarchitekt Jörg Schall.



Der nächste Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt findet von Dienstag 26.11. bis Sonntag 22.12.2019 statt und umfasst kalendarisch bedingt an 27 Tagen wieder vier Wochenenden. Für die rund 40 Wohnmobile der Mittelaltermarkt-Beschicker sucht die EST 2019 einen neuen Stellplatz in Esslingen. Im Marketing wird man 2019 u.a. einen neuen Imagefilm produzieren. Neue Akzente werden im Kulturprogramm und beim vorführenden Handwerk sowie im Begleit- und Rahmenprogramm gesetzt.

