Die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH vor 25 Jahren gegründet

Das Jubiläum möchte die EST mit ihren Kunden in der Stadtinfo feiern. Daher wird sich am Mittwoch 15. Juli in der Stadtinformation das Glücksrad drehen: Zwischen 12 und 14 Uhr verlost die EST 25 Preise: Zu gewinnen sind Einkaufsgutscheine, Citycards, Tickets für verschiedene spannende Führungen und Esslinger Souvenirs.



25 Jahre ist es her, dass die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) gegründet wurde. In erster Linie die Stadt, aber auch die Privatwirtschaft, Industrie, Weingärtner und Einzelhandel machten sich dafür stark, dass der Tourismus in Esslingen auf eine stabile Basis gestellt wurde.



Auch wenn Esslingen zu Beginn der 90er Jahre bereits ein starker Industrie- und Wirtschaftsstandort war: Dem flüchtigen Betrachter und Neuling in der Stadt erschien die Stadt auf den ersten Blick geprägt von Weinbau mit eindrucksvollen Kirchen, Türmen und wunderschönem Fachwerk. Ein solch historisches Erbe bot sich für eine touristische Vermarktung geradezu an.



Aber welches Konzept war für Esslingen das richtige?



Der Gemeinderat rang lange darum, eine sinnvolle und praktikable Lösung zu finden. Mit der GmbH wurde eine Organisationsform gewählt, in der die Privatwirtschaft beteiligt werden konnte und die ein eng an den Kundenbedürfnissen ausgerichtetes, schlankes Stadtmarketing ermöglicht.



Die EST war damals eine der ersten Stadtmarketing-Gesellschaften in Baden-Württemberg. Diese Bündelung von privatem und öffentlichem Engagement war ein modernes Modell für eine Stadtmarketingorganisation und wurde zum Vorreitermodell für viele andere Städte.



Seitdem hat die EST vieles bewirkt. Jedes Jahr führt sie über 40.000 Menschen durch die Stadt. Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt ist weit über die Landesgrenzen bekannt. Mehr denn je profitiert der Einzelhandel in Corona-Zeiten von Projekten, die das Citymanagement anstößt. „Wir freuen uns über die Erfolge der letzten Jahre“, meint Michael Metzler, Geschäftsführer der EST, „stellen uns aber auch den Herausforderungen, die uns in der Zukunft erwarten. Die Transformation der Wirtschaft und zentraler Lebensbereiche, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind Megatrends, die auch auf das touristische Stadtmarketing einwirken“.



Die EST bedankt sich bei ihren Partnern NexTour, WannSUP und Kultur Konsulting für die Bereitstellung der Preise.

