Bogenschießturnier und Falknerkunst auf der Esslinger Burg am Wochenende 7./8.12.

Der Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt bietet auch in diesem Jahr am Samstag, 07.12. und Sonntag, 08.12. wieder jede Menge Spaß und Abenteuer für die ganze Familie. Ein Besuch des Bogenschießturnieres und der Falknervorführungen auf der Esslinger Burg an beiden Tagen ist für Groß und Klein lohnenswert.



Der beste Bogenschütze und somit der Gewinner des diesjährigen Silberpfeiles wird bei einem Turnier zwischen 13 Uhr und 17 Uhr ermittelt. Den Teilnehmern ist es freigestellt, ob sie die vorhandenen Bögen benutzen oder ihre eigenen mitbringen möchten. Eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Euro für Kinder (8 bis 16 Jahre) und 8 Euro für Erwachsene ist vor Ort zu entrichten.



Zudem finden jeweils um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr Falknervorführungen der Falknerei Garuda aus Weil im Schönbuch statt. Hier blicken die Zuschauer in die großen Augen geheimnisvoller Eulen, bewundern ihren geräuschlosen Flug und lassen sich von einem der schnellsten Tiere der Welt - dem Falken - beeindrucken. Im Anschluss können gerne Fragen gestellt werden. Der Eintritt beträgt 3 Euro für Kinder und Jugendliche (bis 12 Jahre) und 5 Euro für Erwachsene.



Weitere Informationen bei der Stadtinformation, Marktplatz 16, 73728 Esslingen am Neckar, Öffnungszeiten während dem Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt täglich 11-20 Uhr, Tel: 0711 39 639-69, info@esslingen-marketing.de, www.esslingen-marketing.de

