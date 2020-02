Pressemitteilung BoxID: 785548 (ESSENTIAL-Projects)

Unternehmenskooperationen - Fundraisingkanal mit den größten Geber-Potentialen!

Wann liegt eine gute Kooperation vor?

Eine gute Kooperation liegt dann vor, wenn sie weit über das „Tue-Gutes“ hinausgeht und die strategischen Ziele der Organisation und des Unternehmens direkt positiv im Sinne von Mehrwerten für beide beeinflusst. Dabei stehen neben den monetären Leistungen auch Fragen der gemeinsamen Zielerreichung im Fokus. Beide, Organisationen und Unternehmen müssen sich daher einige Fragen stellen: Sind unsere grundsätzlichen Ziele und unsere Projekt-Ziele im Besonderen identisch? Sprechen wir gemeinsame Zielgruppen an? Gibt es eine gegenseitige Steigerung des Bekanntheitsgrades und einen wertsteigernden Imagetransfer? Passt die „Chemie“, vertrauen wir uns gegenseitig?



Die Mehrwert-Strategie: Basis einer langfristigen Kooperation auf Augenhöhe!



Oft stellt sich für NPOs dabei die Frage nach den konkreten Mehrwerten. Welchen Zusatznutzen können/sollten wir anbieten, der die Kooperation grundsätzlich aufwertet, der aber insbesondere auch eine langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe gewährleistet.



Klar ist, dass die thematische Stoßrichtung in der Regel die SDG-Goals und deren Erfüllung durch die Unternehmen ist. Klar ist, dass die Kooperation spezifisch auf die jeweiligen Anforderungen und Bedürfnisse des Kooperations-Partners im Sinne von bedarfsorientierten Individuallösungen ausgerichtet sein muss.



Die Mehrwert-Strategie geht jedoch deutlich darüber hinaus. Sie schafft echte wirtschaftliche Vorteile für die Unternehmen, und zwar auf Basis der spezifischen Kompetenzfelder der NPOs. Die Organisation wird damit zum nutzwertigen Consultant in unterschiedlichen Themenfeldern, u.a. als





Tool-Consultant z. B. im Bereich Wirkungsanalyse und -messung

Market-Consulting in Bezug auf die soziokulturelle Einschätzung von Ländern bzw. die staatlichen Strukturen – wichtig bei Markteintritts-Strategien der Unternehmen

Social-Engagement-Consulting in Bezug auf die Nutzung des Engagements für unternehmerische Funktionsbereiche wie das Personalmarketing, etc.





Damit bringen NPOs eigene fachliche Expertise mit hohem Nutzwert für die Unternehmen ein und schaffen damit die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

