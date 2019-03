Pressemitteilung BoxID: 745759 (ESCON-Marketing GmbH)

Markus Beerbaum - Griff nach der Goldenen Peitsche beim Hardenberg Burgturnier

Der Titelverteidiger will es wieder wissen: Markus Beerbaum aus Thedinghausen, glücklicher Gewinner der „Goldenen Peitsche” im Großen Preis der Hardenberg Distillery und des Glaswerkes Ernstthal, nimmt vom 16. - 19. Mai 2019 erneut Kurs auf das Hardenberg Burgturnier. Unvergessen ist die überschäumende Freude des Reiters und der Zuschauer auf den Tribünen über den furiosen Sieg mit der Stute Charmed.



Homerun für Markus

Sie kennen ihn schließlich lange und für Beerbaum ist das Hardenberg Burgturnier immer auch ein wenig „homerun”, denn er ist in Adelebsen aufgewachsen und war schon als Junge beim Burgturnier. „Ich treffe hier alte Schulfreunde, Leute, die ich schon ewig von früher kenne, das ist immer schön und besonders”, bekannte Beerbaum im vergangenen Jahr. Und der Sieg im Großen Preis um die legendäre „Goldene Peitsche”, der habe schon lange auf seiner Agenda gestanden. Der Springreiter, der aktuell beim Wellington Equestrian Festival in den USA weilt, bringt außerdem seine weltberühmte Ehefrau Meredith Michaels-Beerbaum mit zum Hardenberg Burgturnier. Immerhin haben alle „Beerbaums” die Goldene Peitsche schon gewinnen können, für Markus Beerbaum geht es jetzt um die Frage, ob er sie ganz mit nach Hause entführen kann. Und das ginge, wenn er seinen Vorjahressieg wiederholen kann.



Tickets gibt es hier:

Sport pur und eine der schönsten Garten & Lifestyleausstellungen Deutschlands - die Klassika - erleben? Das geht ganz leicht. Tickets sind im Online-Shop unter www.eventim.de, im Hardenberg Keilerladen, per Email unter tickets@der-hardenberg.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Telefonisch können unter 05503 802-635 von Mo-Fr Karten bestellt werden. Golden Tickets erhalten Sie unter 04473 – 94 11 121.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.escon-marketing.de

