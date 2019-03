Hardenberg Burgturnier - Michael Jung kommt

13.03.19

Das Hardenberg Burgturnier vom 16. - 19. Mai 2019 kann die erste sportliche Zusage verkünden. Michael Jung, Sieger der MITSUBISHI MOTORS Master League, kommt als Titelverteidiger nach Nörten-Hardenberg. Der mehrmalige Olympiasieger, Welt- und Europameister der Vielseitigkeit, gab noch vor dem Sieg im League-Finale seine Zusage für das Kultturnier.



Jung ist eine Ausnahmeerscheinung im Pferdesport, wurde mit dem Titel Reitmeister ausgezeichnet und war bereits Grand Slam-Sieger der Vielseitigkeit. Dass er auch im Springsport eine „Hausnummer” ist, stellte der 36-jährige aus Horb am Neckar schon oft unter Beweis. Eindrucksvoll gelang das in Dortmund mit dem Sieg im Großen Preis der Bundesrepublik Deutschland mit fischerChelsea. Mit dem Sieg in dieser traditionsreichen und prestigeträchtigen Prüfung sicherte sich Jung den Sieg in der MITSUBISHI MOTORS Master League.



Das Hardenberg Burgturnier ist im Mai erste Station in der neuen Saison der League. Sowohl das Championat von Nörten-Hardenberg am Samstag, als auch der Große Preis - Preis der Hardenberg Distillery und des Glaswerkes Ernstthal - um die legendäre „Goldene Peitsche” sind Qualifikationsprüfungen für den Einzug ins Finale der MITSUBISHI MOTORS Masters League.



Das Hardenberg Burgturnier lockt vom 16. - 19. Mai mit der Kombination aus Internationalem Spitzensport und dem Lifestyle-Erlebnis Hardenberg Klassika nach Nörten-Hardenberg. Spannender Sport mit Weltranglistenspringen, dem Kampf um die Goldene und die Silberne Peitsche und die vielfältige große Ausstellung aus dem Bereich Gartenkunst und Lifestyle geben der Veranstaltung ihr einzigartiges Gesicht und die freundliche und heitere Atmosphäre.



Tickets sind im Online-Shop unter www.eventim.de, im Hardenberg Keilerladen, per Email unter tickets@der-hardenberg.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Telefonisch können unter 05503 802-635 von Mo-Fr Karten bestellt werden. Golden Tickets erhalten Sie unter 04473 – 94 11 121.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.escon-marketing.de

(lifePR) (