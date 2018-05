Entertain TV goes Hardenberg Burgturnier

Die Kulisse ist einzigartig mit der Burgruine Hardenberg über dem Turnierplatz, der sich zwischen Berg, Burghotel und der Hardenberg`schen Kornbrennerei wie in ein natürliches Stadion fügt. Und vom 25. - 27. Mai ist dieses Stadion und der anschließende Schlosspark Treffpunkt für internationalen Springsport und eine der schönsten Garten- und Lifestyleausstellungen überhaupt - der Klassika. Entertain TV bringt an drei Tagen im ClipMyHorse.TV - Riders Club Sport und Flair auf den heimischen Bildschirm.



Der Run auf die berühmte “Goldene Peitsche” beginnt schon am Freitag und dann zeigt Entertain TV erstmals das spezielle Ambiente der Veranstaltung und bringt Pferde und Reiter den Zuschauern hautnah. Am Samstag und Sonntag folgen zwei weitere Übertragungsstrecken vom Hardenberg Burgturnier mit spektakulären Aus- und Ansichten.



Pferdesport pur bei Entertain TV gibt es an diesem Wochenende am:



Freitag, 25. Mai 18.00 bis 20.30 Uhr

Samstag, 26. Mai 22.00 - 23.45 Uhr

Sonntag, 27. Mai 11.00 - 12.45 Uhr



Pferdesport bei Entertain TV ist für Telekom-Kunden auf dem Kanal 134 empfangbar. Freuen dürfen sich Fans auf Stars des internationalen Springsports wie Marcus Ehning und seine junge Schülerin Kendra Claricia Brinkop. Markus Beerbaum (Thedinghausen) ist beim Hardenberg Burgturnier dabei und auch Janne Meyer-Zimmermann, Hamburgs Erfolgsfrau im Sattel. Die US-Reiterin Chloe Reid erneuert ihre Bekanntschaft mit dem Hardenberg Burgturnier genauso wie der Ire Denis Lynch und Vorjahressieger Felix Haßmann aus Lienen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren