Sommer-Open-Air-Konzert der Erzgebirgischen Philharmonie im Kurpark Warmbad

Der Reigen der großen Sommer-Open-Air-Konzerte der Erzgebirgischen Philharmonie setzt sich am Sonntag, dem 8. Juli 2018, um 15 Uhr im Kurpark in Warmbad fort.



Die beliebten großen Sommer-Open-Air-Konzerte der Erzgebirgischen Philharmonie Aue, die in diesem Jahr von Ende Juni bis Ende August sommerlich unbeschwerte Stimmung in den gesamten Erzgebirgskreis zaubern, haben in diesem Jahr den Titel „Mein Herz geht auf Reisen“.



Generalmusikdirektor Naoshi Takahashi hat ein Konzertprogramm zusammengestellt, das seine Zuhörer von Sachsen aus auf eine musikalische Weltreise mitnimmt, die bis nach Afrika, Asien und Amerika führt. Neben ganz klassischen Kompositionen, wie zum Beispiel Carl Maria von Webers "Jubelouvertüre", Edward Elgars Marsch "Pomp and Circumstance", der sehnsuchtsvollen Arie der Butterfly aus Giacomo Puccinis Oper „Madame Butterfly” oder der Ouvertüre zu der Operette „Das Land des Lächelns“ von Franz Lehár, ist zum Beispiel auch John Barrys Filmmusik zu „Jenseits von Afrika“ zu hören. Solistin an diesem Konzertnachmittag ist Bettina Grothkopf.



Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue.

Dirigent: GMD Naoshi Takahashi

Solistin: Bettina Grothkopf

Moderation: Michael Eccarius



Karten: Kur- u. Gesundheitszentrum Warmbad GmbH | Tel. 037369 151-15

Termin: 8. Juli 2018, 15 Uhr

Ort: Kurpark Warmbad, Am Kurpark, 09429 Wolkenstein



Weitere Konzerte:

Freitag, 13. Juli 2018, 19.00 Uhr Olbernhau

Regenvariante: Stadtkirche Olbernhau

Karten: Touristinformation Olbernhau, Tel.: 037360 689866



Sonntag, 15. Juli 2018, 14.30 Uhr Musikpavillon Bad Schlema

Karten: Kurgesellschaft Schlema mbH, Tel.: 03771 215500













