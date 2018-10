Martha oder Der Markt von Richmond am 20. Oktober

18.10.18

Nach der Premiere in der vergangenen Spielzeit ist die Romantisch-komische Oper von Friedrich von Flotow am Samstag, dem 20. Oktober 2018, um 19.30 Uhr das vorletzte Mal auf der Bühne im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz zu erleben.



Es ist die Geschichte der englischen Landadeligen Lady Harriett, die sich aus Langeweile gemeinsam mit ihrer Vertrauten Nancy auf dem Mägdemarkt von Richmond von dem Landwirt Plumkett und dessen Ziehbruder Lyonel als Magd anheuern lässt. Was für die Frauen ein Spiel ist, wird für die beiden Pächter, die sie engagieren, bald tiefster Ernst: Sie verlieben sich, und das kann bei der Ausgangslage nicht gutgehen.



Der aus Mecklenburg stammende Komponist Friedrich von Flotow gehörte im 19. Jahrhundert zu den meistgespielten Opernkomponisten überhaupt. In Paris ausgebildet, blieb er sein ganzes Leben lang Pariser, dessen Mitgift die Grazie der Opéra Comique war. Obwohl die Oper im England des 18. Jahrhunderts angesiedelt ist, wird man in der Musik sofort nach Frankreich verzaubert. Dann versteht man, dass die Schule der Pariser Grazie, die Flotow durchlaufen hat, hier einem tief sentimentalen Gemüt und einem hellen musikalischen Auge eine Form gab, die dem Werk seinen Welterfolg garantierte.



Die Partie der unternehmenslustigen Lady Harriet singt Madelaine Vogt, die der Nancy übernimmt Anna Bineta Diouf; als Lyonel und Plumkett stehen Frank Unger und László Varga auf der Bühne; in der Rolle des Lord Tristan ist Jason-Nandor Tomory zu erleben.



Weitere Vorstellung:

Sa 9.11.2018, 19.30 Uhr



Karten: Servicebüro Eduard-von-Winterstein-Theater,

Buchholzer Straße 65

Mo – Fr 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

Tel.: 03733 1407-131 | www.winterstein-theater.de

