Der Zauberer von Oz

Das musikalische Kinderstück von Thomas Birkmeir nach dem legendären Kinderbuchklassiker hat in der Inszenierung von Andreas Ingenhaag am 1. Juli um 15 Uhr Premiere bei den Greifenstein-Festspielen 2018.



Dorothy lebt eigentlich ein friedliches Leben auf der Farm ihres Onkels in Kansas. Bei einem Sturm gerät sie unverhofft ins Märchenland Oz, wo sie allerhand verrückten Gestalten begegnet. Bald stellt sich heraus, dass es für Dorothy nicht einfach wird, wieder nach Hause zu kommen; nur der große, geheimnisvolle Zauberer von Oz kann ihr dabei helfen. So macht sich Dorothy gemeinsam mit ihren drei Freunden, der Vogelscheuche, dem Blechmann und dem Löwen, auf den Weg zu ihm in die Smaragdenstadt und erlebt dabei viele Abenteuer.



Die musikalische Leitung dieser ersten Premiere der diesjährigen Greifenstein-Festspiele liegt in den Händen von Karl Friedrich Winter, die Ausstattung hat Peter Gross entworfen und die Choreographien stammen von Karen Schönemann. In der Rolle der Dorothy steht Kerstin Maus auf der Bühne; den Blechmann spielt Jason-Nandor Tomory, die Vogelscheuche Max Fischer und László Varga ist als furchtsamer Löwe zu erleben. In weiteren Rollen sind unter anderen Bridgette Brothers, Bettina Corthy-Hildebrandt, Matthias Stephan Hildebrandt, Michael Junge und Olaf Kaden dabei, weiterhin der Chor des Eduard-von-Winterstein-Theaters, viele Kleindarsteller, Pferde und eine Kutsche.



Premiere: 1. Juli 2018, 15 Uhr



Weitere Vorstellungen:

Di 3.7.2018, 10.30 Uhr | So 8.7.2018, 15.00 Uhr

Di 10.7.2018, 10.30 Uhr | Do 12.7.2018, 10.30 Uhr

So 15.7.2018, 10.30 Uhr | Mi 18.7.2018, 10.30 Uhr

Mo 23.7.2018, 10.30 Uhr | Mi 25.7.2018, 15.00 Uhr

Fr 27.7.2018, 10.30 Uhr | Di 7.8.2018, 10.30 Uhr

Di 21.8.2018, 15.00 Uhr | Do 23.8.2018, 10.30 Uhr

Di 28.8.2018, 15.00 Uhr | So 2.09.2018, 10.30 Uhr



Kartenpreise: Kinder*: 9,00 € | Erwachsene: 14,00 €



Karten: Tageskasse Greifensteine Ehrenfriedersdorf



Servicebüro Eduard-von-Winterstein-Theater,

Buchholzer Straße 65 – Mo-Fr 9 Uhr bis 17 Uhr

Tel.: 03733 – 1407-131



Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue – Mo/Di/Mi 9-12 Uhr

u. 13-18 Uhr, Do/Fr 9-12 Uhr

Tel.: 03771 – 23761





