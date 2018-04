8. Philharmonisches Konzert der Erzgebirgischen Philharmonie Aue

Das moderierte Konzert am 14. April im Kulturhaus Aue und am 16. April im Eduardvon-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz steht unter dem Titel DIE NEUE WELT und möchte auch junge Konzertbesucher anlocken. Deshalb steht es unter dem Motto: „Mit d‘r Om oder ‘m Op ins Konzert“.



Musik von Leonard Bernstein, unter anderem aus dem Musical-Klassiker „West Side Story“, Filmmusiken von John Williams, zum Beispiel aus „Star-Wars“, „Superman“, „Indiana Jones“ und „Harry Potter“, Musik von Antonín Dvorák („Aus der neuen Welt“), ein Konzert für Saxophon und Orchester von Morton Gould und, zum krönenden Abschluss des Abends, die „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin – das ist das Programm des 8. Philharmonischen Konzertes der Erzgebirgischen Philharmonie Aue in dieser Spielzeit.



Unter der musikalischen Leitung des Gastdirigenten Masayuki Carvalho will der Abend neben dem angestammten Konzertpublikum in Aue und Annaberg-Buchholz vor allem auch jugendliche Zuschauer begeistern. Deshalb gibt es – nach dem großen Erfolg in der letzten Spielzeit – dieses Jahr zum zweiten Mal ein moderiertes Konzert mit einem sehr schwungvollen Programm, gekoppelt mit einem ganz besonderen Angebot: Jeder Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren, der mit einem erwachsenen Kartenbesitzer (Mutter, Großvater, Onkel oder Tante) in das Konzert kommt, hat freien Eintritt! Die Erzgebirgische Philharmonie Aue freut sich auf viele junge Zuhörer!



Dirigent: Masayuki Carvalho

Solisten: Ronny Wiese – Saxophon, Masayuki Carvalho – Piano

Moderation: Ingolf Huhn

Samstag, 14. April, 19.30 Uhr

Kulturhaus Aue

Montag, 16. April, 19.30 Uhr

Eduard-von-Winterstein-Theater

Annaberg-Buchholz

Bildnachweis:

Tim Wiese – privat



Karten:



Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue – Mo/Di/Mi 9.00-12.00 Uhr

u. 13.00-18.00 Uhr, Do/Fr 9.00-12.00 Uhr

Tel.: 03771 – 23761 | www.kulturhaus-aue.de



Servicebüro am Eduard-von-Winterstein-Theater,

Buchholzer Straße 65 – Mo-Fr 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Tel.: 03733 – 1407-131 | www.winterstein-theater.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren