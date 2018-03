7. Philharmonisches Konzert der Erzgebirgischen Philharmonie

Auf dem Programm des 7. Philharmonischen Konzerts der Erzgebirgischen Philharmonie Aue am 24. März im Kulturhaus Aue und am 26. März im Eduard von Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz stehen Ludwig van Beethoven, Walter Braunfels und Johannes Brahms.



Unter der Musikalischen Leitung der aus Japan stammenden Dirigentin Yukari Saito, stehen Werke von zwei Großen der Wiener Klassik und eines der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts auf dem Programm des 7. Philharmonischen Konzerts der Erzgebirgischen Philharmonie Aue. Ludwig van Beethovens Leonoren-Ouvertüre Nr. 1 op. 138 eröffnet den Abend. Eine von insgesamt vier im Lauf der Zeit entstandenen Ouvertüren zu Beethovens einziger Oper "Fidelio". Die selten zu hörende "Leonoren"- Ouvertüre Nr. 1 entstand im Winter 1806/1807 für eine 1808 in Prag geplante Aufführung, die dann allerdings nicht zustande kam.



Die Hebridentänze für Klavier und Orchester op. 70 von Walter Braunfels bilden den zweiten Programmpunkt des Abends. Das 1951 entstandene, nach 1962 aber über mehrere Jahrzehnte nicht aufgeführte Klavierkonzert beschreibt die Natur der schottischen Inselgruppe im Atlantik auf ganz eigene Weise. Die spätromantisch anmutende Komposition Braunfels' macht die friedliche Natur auf der Insel hörbar, genauso wie auch die gewaltige Kraft und Macht des Meeres.



Die Sinfonie Nr. 4 e-moll op. 98, die den Abend abschließt, ist die letzte Sinfonie aus der Feder von Johannes Brahms. Sie wurde 1885 in Meiningen uraufgeführt.



Solist des Abends ist Hartmut Hudezeck. Der in Gera lebende Pianist hat seit 2009 eine Professur für Vokale Korrepetition und Liedgestaltung an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig inne. Sein besonderes Engagement gilt zu Unrecht vergessenen Komponisten wie Walter Braunfels.



Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue.

Dirigentin: Yukari Saito

Solist: Professor Hartmut Hudezeck – Klavier



Samstag, 24. März 2018, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue

Einführung: 19.00 Uhr



Montag, 26. März 2018, 19.30 Uhr,

Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz

Einführung: 19.00 Uhr

