ERWE Immobilien AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

27.12.18



ERWE fließen 18,24 Mio. Euro zu

Spielraum für weitere Investments geschaffen

Aufnahme der ERWE-Aktien in den General Standard für Mitte Januar 2019 vorgesehen





Die ERWE Immobilien AG (WKN: A1X3WX, ISIN: DE000A1X3WX6), Frankfurt am Main, hat ihre Barkapitalerhöhung in einem schwierigen Kapitalmarktumfeld erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 6.400.422 neue Aktien zum Ausgabepreis von 2,85 Euro je Aktie bezogen bzw. platziert, so dass der Gesellschaft insgesamt rund 18,24 Mio. Euro (brutto) zufließen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich demgemäß von bisher 10.162.500 Euro auf 16.562.922 Euro erhöhen. „Als noch sehr junge Gesellschaft sind wir sehr zufrieden, dass wir angesichts der aktuell so schwachen Entwicklung der Kapitalmärkte unsere Ziele weitestgehend erreichen konnten“, sagt Vorstand Axel Harloff.



Die heutige ERWE Immobilien AG (vormals Deutsche Technologie Beteiligungen AG) war durch Einbringung der ERWE Retail Immobilien GmbH entstanden und hatte erst Anfang Mai dieses Jahres ihr operatives Geschäft im neuen Unternehmensmantel aufgenommen. Seitdem hat die ERWE bereits in drei bedeutende Immobilienprojekte in Lübeck (Büro- und Shoppingcenter), in Krefeld (Kaufhaus, Büro- und Parkhaus) und am Frankfurter Flughafen (Minderheitsbeteiligung am Businesscenter FAC1) investiert. Zum Jahresende 2018 wird die Bilanz der ERWE ein Eigenkapital von rund 50 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von etwa 130 Mio. Euro aufweisen.



„Die erfolgreiche Umsetzung unserer Barkapitalerhöhung schafft uns Spielraum für weitere Investments“, sagt Vorstand Rüdiger Weitzel. „Die Mittel bilden eine gute Basis für das geplante weitere Wachstum.“



„Darüber hinaus sollten wir mehr und mehr zu einem respektablen Börsenwert werden“, ergänzt Harloff. Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden voraussichtlich am 3. Januar 2019 in die bestehende Notierung im Open Market (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Eine Zulassung der Aktien der ERWE Immobilien AG im regulierten Markt (General Standard) soll voraussichtlich am 2. Januar 2019 mit dem Ziel beantragt werden, die Zulassung noch Mitte Januar zu erhalten.



Die Kapitalerhöhung wurde von der ODDO BHF Aktiengesellschaft als Bezugsstelle, Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.



Disclaimer



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der ERWE Immobilien AG ist beendet. Eine Zeichnung von Wertpapieren der ERWE Immobilien AG ist nicht mehr möglich.



Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten Kanada, Australien, Japan oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot rechtlichen Beschränkungen unterliegen könnte. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der Securities Act) oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder sonstigen zuständigen Stelle in den Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn dies erfolgt auf der Grundlage einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act, oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht unterliegen, oder in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer sonstigen zuständigen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten.

