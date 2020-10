Es ist so weit: Mit der angesagten Burgerkette Five Guys, dem international erfolgreichen Anbieter für Sneaker und Sportkleidung JD Sports und einer LIDL-Filiale eröffnen in der letzten Oktoberwoche die ersten Geschäfte im Lifestyle House von Urban Soul an der Poststraße. Neue Mieter schließen sich an.



Den Auftakt bildet am 27. Oktober eine der aktuell weltweit angesagtesten Burgerketten Five Guys. Direkt gegenüber vom Hauptbahnhof wird das 1986 gegründete amerikanische Familienunternehmen, das vollkommen ohne Gefrierschränke, Mikrowellen oder Dosenöffner auskommt, frisch zubereitete Fries und Burger servieren. Die Kult-Burgerkette ist bereits seit 2013 in europäischen Großstädten wie London und Paris zu finden und treibt momentan die Expansion in Europa und Deutschland voran. In Bonn eröffnet nun der 16. Store in Deutschland. Noch dazu der mit der längsten Schaufensterfront von 35 Metern.



Am 29. Oktober rollt LIDL anlässlich der Neueröffnung in der U-Bahn-Passage im Untergeschoss des Lifestyle Houses einen roten Teppich für seine Gäste aus und bietet zahlreiche Sonderaktionen an. Zur Feier des Tages wird es etwa eine Smoothie-Bar und ein Lastenfahrrad für die Einkäufe geben. Die moderne, urbane Filiale mit einer Verkaufsfläche von ca. 800 Quadratmetern bietet insbesondere Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs, Pendlern oder Innenstadtbewohnern einen vollwertigen Supermarkt in zentralster Lage in Bonn und komplettiert damit das Angebot der Verteilerebene.



Sport- und Sneakerfreunde können sich dann auf die Eröffnung der ersten JD-Sports-Filiale in Bonn am Samstag, den 31. Oktober freuen. Der führende Einzelhändler für Sneaker und Sportbekleidung in Europa wird einen Flagship-Store über zwei Etagen im Lifestyle House betreiben. Derzeit gibt es weltweit rund 2.400 Stores der britischen Kette, über 50 davon in Deutschland.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit den ersten Eröffnungen nun Leben in das Lifestyle House bringen. Mit den international erfolgreichen Ketten Five Guys und JD Sports bieten wir insbesondere der jüngeren Generation attraktive Ziele in der Bonner Innenstadt. Der LIDL Supermarkt ist ein weiterer wichtiger Service im Lebensmittelbereich für Pendler, aber auch für alle, die im Bonner Innenstadtbereich einkaufen möchten“, so Urban Soul Geschäftsführer Bastian Julius.



Im Laufe des Monats November folgen weitere Eröffnungen: so können sich die Bonner ab dem 16. November auf eine neue Filiale des Fitnessstudios XtraFit freuen.



Zudem werden rechtzeitig mit den Eröffnungen weitere Mieter für das Lifestyle House verkündet. Mit Dunkin kommt die beliebte amerikanische Kaffee- und Donutkette nach Bonn. Die Ausbauarbeiten der Fläche haben bereits begonnen und eine Eröffnung noch im November wird angestrebt. Die letzte Fläche im 1. Obergeschoss wurde an eine Arztpraxis vermietet, die damit die medizinische Versorgung in der Bonner Innenstadt erweitert.



Weitere Informationen: www.urbansoul.info

