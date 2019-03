Pressemitteilung BoxID: 745107 (Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V)

Verkaufsoffener Sonntag "Erlanger Frühling" am 7. April 2019 von 13-18 Uhr

Bereits zum 23. Mal begrüßt die Hugenottenstadt in diesem Jahr am 7. April die sonnige Jahreszeit mit einem verkaufsoffenen Sonntag der besonderen Art: dem „Erlanger Frühling“. Organisator und Veranstalter ist wieder das City-Management Erlangen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in der ganzen Innenstadt, der 2. Erlanger Food-Truck Frühling am Bohlenplatz, die Tourismusmesse am Marktplatz, ein Auftritts- und Aktionsprogramm am Platz der Vereine sowie die Autoschau am Besiktas-Platz locken wieder zehntausende Besucher nach Erlangen.



Entlang der Erlanger Einkaufsmeile, den zahlreichen Plätzen und in den Seitengassen der Erlanger Altstadt gibt es ein buntes Rahmenprogramm zu entdecken: kulinarische Köstlichkeiten, Musikveranstaltungen sowie Schnäppchen- und Sonderaktionen der Einzelhändler. „Wir dürfen uns wieder auf ein buntes, abwechslungsreiches Aktions-Potpourri freuen, das den beliebten Familiensonntag zum besonderen Erlebnis macht“, so Julia Siebenhaar, verantwortliche Projektleitung im City-Management.

Programmübergreifend ist die Aktion „Blaues Band“ der Initiative LebenfindetAltstadt. Besucher folgen von der nördlichen Altstadt bis zum Bohlenplatz einem am Boden aufgemalten blauen Band und erhalten in den teilnehmenden Geschäften einen Stempel auf die dort ausgelegten Teilnahmekarten. Als Belohnung winkt eine der Überraschungstüten.



Tourismusmesse auf dem Marktplatz

Ein Highlight wird die Tourismusmesse auf dem Marktplatz sein. Unter dem Motto „Fernweh ganz nah“ präsentieren sich rund 40 Partner aus der Region wie Städte, Gemeinden, Landkreise, Fremdenverkehrsverbände und Dienstleister aus dem Freizeitbereich und geben Tipps zur regionalen Urlaubs- und Freizeitgestaltung.



Französischer Markt & Große Showbühne auf dem Schlossplatz

Auf dem gegenüberliegenden Schlossplatz startet bereits am Donnerstag ein Französischer Markt mit kulinarischen Köstlichkeiten. Besucher genießen hier ein Stück Frankreich, immer von Donnerstag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr; am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Eine große Showbühne mit abwechslungsreichem Programm wie Kinderyoga, Mitmach-Tanzkurse und einer Autogrammstunde mit dem HC Erlangen gibt es hier auch. Begleitet wird das Programm von und durch das Tanzstudio Geist.



Straßenfest in der Wasserturmstraße

In der Wasserturmstraße gibt es wieder ein kleines, von den Einzelhändlern vor Ort organisiertes Straßenfest. Ausgewählte Food-Trucks sorgen für die nötige Verpflegung. Die ansässigen Geschäfte bieten zahlreiche Schnäppchen und Aktionsstände an.



„Platz der Vereine“ am Neustädter Kirchenplatz

Der Stadtverband der Erlanger Kulturvereine wird mit seinen Mitgliedsvereinen den Neustädter Kirchenplatz als „Platz der Vereine“ mit lebhaftem Treiben erfüllen. Der Musikverein Büchenbach startet mit einem Defilee vom Rathaus zum Neustädter Kirchenplatz und eröffnet dort das Kulturprogramm mit einem Platzkonzert. Ab 14 Uhr zieht Zauberer CARTINI die Kinder mit einem bunten Programm in den Bann.

Tanz- und Musikgruppen wechseln sich im 20-Minuten-Rhythmus mit einem vielfältigen Programm auf der Bühne ab. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Nachwuchs. Zum Abschluss gibt es ein Bühnenprogramm ab etwa 16:45 mit der Siemens Healthcare Concert Band.

Auf der „Straße des Ehrenamtes“ bieten 23 deutsche und internationale Vereine rund um die Kirche mit Info-Ständen Informationen zu ihren Vereinen sowie Köstlichkeiten für den Gaumen an.



2. Erlanger Food-Truck Frühling am Bohlenplatz

Liebevoll umgestaltete Fahrzeuge sorgen am Bohlenplatz für das leibliche Wohl. Der Ort wird zum „grünen Wohnzimmer“. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und die Verweilplätze laden zum Genuss der vielfältigen Speisen und Getränken ein. Auch auf der Fahrstraße und der Oberen Karlstraße bieten die Boutiquen und Geschäfte ein kleines Straßenfest für Groß und Klein an.



Autosalon am Besiktas- und Rathausplatz

Alle Autofans kommen am Besiktas-Platz und am Rathausplatz auf ihre Kosten. Hier können die aktuellen Automodelle bestaunt werden.

