Genuss-Festival 2018 in Erlangen vom 22. bis 24.02.2018 Genüsslich geht es in Runde zwei - letzte Tickets sind noch erhältlich

Nach dem erfolgreichen Start des kulinarischen Höhepunkts findet auch in diesem Jahr wieder das Genuss-Festival in Erlangen statt.



Neben den beliebten Kulinarik-Touren setzt der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e. V. (ETM), nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr, das Genussfestival fort und schafft damit ein weiteres Highlight für alle Genießer in der Region. Vom 22. bis 24.02.2018 haben Genussliebhaber wieder die Möglichkeit, eine kulinarische Entdeckungsreise quer durch Erlangen zu begehen.



Das Genuss-Festival besteht aus einer Genuss-Safari durch verschiedene Erlanger Geschäfte, bei der die Gäste gemütlich durch die Stadt schlendern und in ausgewählten Läden die Köstlichkeiten des Hauses probieren können. Flanieren kann man bei der Genuss-Safari im bellaventi, im Kunst Cafe, im Naturkost Vier Jahreszeiten, bei sine, im Vom Fass sowie in der Villa Zuckerbunt. Während der drei Tage hat man die Möglichkeit, den Gutschein, der für 18,00 € pro Person in der Erlanger Tourist-Information erhältlich ist, während der jeweiligen Öffnungszeiten gegen genussvolle Leckereien einzulösen.



Neben der Genuss-Safari laden auch sieben Erlanger Restaurants die Gäste ein, sich bei einem Dinnerabend von Donnerstag bis Samstag mit leckeren Menüs verwöhnen zu lassen. Nachfolgend finden Sie die noch buchbaren „Wir freuen uns, dass das Festival wächst und wir neue Partner dazugewinnen konnten. Alleine bei den Dinnerabenden ist die Zahl der teilnehmenden Restaurants auf sieben gestiegen. Dies zeigt, dass eine Gemeinschaft aufgebaut wird und wir unseren Genießern ein vielfältiges Angebot unterbreiten können“, so Christian Frank, Geschäftsführer des ETM. Die Tickets können noch bis Donnerstag, den 15.02.2018, in der Tourist-Information Erlangen (Goethestraße 21 a), telefonisch oder per E-Mail erworben werden. Das Mindestalter zur Teilnahme beträgt 18 Jahre.



Unser exklusiver Sponsoring-Partner Kropf Automobile, der seit über 125 Jahren Marktpräsenz in der Region hat, wartet mit einigen Überraschungen während des Festivals auf Sie. Unter allen Gästen verlost das Autohaus einen exklusiven VIP-Shuttle-Service.



Alle Informationen zum Genuss-Festival finden Sie auf der Website des ETM (http://www.erlangen-marketing.de/veranstaltungen/genuss-festival/).

Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V

Der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e. V. vereint seit 1950 die touristischen Leistungsträger der Medizin- und Universitätsstadt Erlangen und fördert die Wirtschaft und den Tourismus. Speziell für das Stadtmarketing wurde 1997 die Abteilung City-Management etabliert, die im Interesse der Einzelhändler aktiv ist und die Einkaufsstadt Erlangen vermarktet. Seit 2014 ergänzt das Erlanger Tagungsbüro als dritte Säule des ETM das Portfolio. Die Servicestelle unterstützt unverbindlich und kostenfrei Veranstaltungsplaner bei der Organisation von Kongressen, Tagungen und Events.



Als Unternehmensstandort von Siemens und innovativer Unternehmen der Medizintechnik genießt der Wirtschaftsstandort Erlangen internationales Ansehen. Die dynamisch wachsende mittelfränkische Fahrradstadt hat aktuell circa 111.000 Einwohner, davon rund 40.000 Studenten an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die über 1.000-jährige Hugenottenstadt bietet Bürgern und Touristen eine Vielfalt an Kunst, Kultur und Veranstaltungen, wie den Internationalen Comic Salon, das Poetenfest oder das Internationale Figurentheater-Festival.



Der ETM fördert multimediale Tourismusprojekte wie das neue Portal www.erlebnis-erlangen.de, das offline und online Handel verbindet, die Schaffung einer kostenfreien W-LAN-Anbindung in der Innenstadt mit Freifunk Franken oder rund um die Uhr abrufbare Stadtführung mit dem Audio-Guide.



Mehr Informationen unter www.erlangen-marketing.de / www.erlangen-tagungen.de



