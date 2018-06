Tausende begeisterte Erlangerinnen und Erlanger können nicht falsch liegen: Der Frankenwein gehört fest zur Stadt! Das Erlanger Weinfest geht daher 2018 in die vierte Runde. Vom 20. – 24. Juni 2018 heißt es dann auf dem Schloßplatz wieder: Frankenweingenuß pur! Wie die letzten Jahre warten großartige Frankenweine, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf die zahlreichen Gäste.



An fünf ereignisreichen Tagen im Juni werden die vier fränkischen Weinbaubetriebe Schmitt (Bergtheim), Behringer (Abtswind), Keller (Ramsthal) und Ruppert (Hammelburg) ausgewählte Weine ausschenken. Auch für die Freunde kulinarischer Genüsse ist vor der barocken Kulisse des markgräflichen Schlosses gesorgt: von Fisch bis Flammkuchen werden perfekt zum Frankenwein passende Köstlichkeiten kredenzt. Der fränkische Weinbauverband e.V., das Citymanagement Erlangen und der Veranstalter Zametzer & Krohn GbR haben dazu wieder für ein ausgewogenes Musikprogramm gesorgt. Von Duos mit Texten zum mitdenken bis zu Rock’n’Roll der in die Beine geht, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Als kleines Highlight findet dieses Jahr am Sa, 23.06. ab 19:00 Uhr ein Fußball-WM Public Viewing auf dem Erlanger Weinfest statt. Das Vorrundenspiel Deutschland gegen Schweden (Anpfiff: 20:00 Uhr) wird auf Großbildleinwand auf der Weinfestbühne übertragen. Wir freuen uns auf alle weinliebenden Fußballfans.



Wir laden alle Erlangerinnen und Erlanger sowie Weinfreunde von fern und nah ganz herzlich zum 4. Erlanger Weinfest ein. Verbringen Sie unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Florian Janik gesellige Stunden mit guten Freunden auf dem Erlanger Weinfest. Lassen Sie bei einem leckeren Schoppen Frankenwein die Seele baumeln oder informieren Sie sich bei den Winzern über deren aktuelle Jahrgänge. Kurzum: lernen Sie Weinfranken von seiner schönsten Seite kennen. Zur offiziellen Eröffnung am Do, 20.06.2018 um 18.30 Uhr durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Florian Janik hat sich auch die fränkische Weinkönigin Klara Zehnder angekündigt!



Homepage: http://weinfest-erlangen.de/



Programmüberblick



Mittwoch, 20. Juni 2018 von 16.00 bis 22.00 Uhr



ab 18.00 Uhr

Die Rossinis - Romantisch, fetzig, hautnah - Die Rossinis sorgen mit einer Mischung aus italiano, latino, Rock'n’Roll und 50er Jahre Musik immer für ausgelassene Weinseligkeit.



18.30 Uhr

Feierliche Eröffnung mit dem Erlanger Oberbürgermeister Dr. Florian Janik und der fränkischen Weinkönigin Klara Zehnder.



Donnerstag, 21. Juni 2018 von 11.00 bis 22.00 Uhr



ab 18.00 Uhr

The Jets - Hervorragender Sologesang, mehrstimmiger Chorgesang, zusammen mit einem abwechslungsreichen Oldies-Programm – so fing es vor über 50 Jahren an und so geht es auch in aktueller Besetzung weiter. Die Legende „The Jets“ lebt.



Freitag, 22. Juni 2018 von 11.00 bis 22.00 Uhr



ab 18.00 Uhr

Heaven - Pop- und Rockmusik der 80er Jahre und das Beste von heute. Die wohl bekannteste Tanzmusik-Band Frankens kann’s nicht lassen. Mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung bringen sie jeden Festplatz auf Hochtouren. Let’s dance!



Samstag, 23. Juni 2018 von 11.00 bis 23.00 Uhr



ab 14.00 Uhr

Tony Barkham - Singer, Songwriter ... und ein fantastischer Gitarrist dazu. Tony Barkham’s musikalische Bandbreite ist unglaublich. Neben eigenen Stücken interpretiert er Hits aus den 60er Jahren bis heute und scheut dabei vor keinem Genre zurück. Ob Reggae, Blues, Jazz, Pop, Rock: Wenn es dazu beiträgt einem Abend unterhaltsamer zu machen, dann spielt er es.



ab 20.00 Uhr

Fußball-WM Public Viewing - Übertragung des Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden auf Großbildleinwand.



Sonntag, 24. Juni 2018 von 11.00 bis 22.00 Uhr



ab 13.00 Uhr

Wulli Wullschläger & Sonja Tonn - Ihr Programm ist immer eine Mischung aus eigenen Songs, aus ausgewählten Covern, aus Geschichten zum Lachen und zum Weinen. Es gibt kein vorgefertigtes Programm, sondern immer „nur“ mindestens 100 % Wulli & Sonja. Eine geballte Ladung an Power & Gefühl, die mit ungebremster Leidenschaft und einer gehörigen Portion Witz & Charme ihre Spuren hinterlässt.



ab 17.30 Uhr

Jump 5 - Stimmung, Party, gute Laune! Die fünf Erlanger Musiker präsentieren schon seit vielen Jahren auf allen regionalen Bühnen Rock- und Popjuwelen, Partyhits, Schlager und aktuelle Top 40 Stücke – da ist für jeden etwas dabei.

