ERIMA präsentiert neue Eintracht Braunschweig Trikots

Mit einem Blick auf die Historie der Stadt Braunschweig starten die Eintracht und ERIMA in die neue Spielzeit. Die neuen Trikots der Löwen für die kommende Saison berufen sich in ihrem Design auf die historischen Sehenswürdigkeiten der Löwenstadt.



Die Trikots wurden heute erstmals in einem speziell produzierten Video mit einem Flug über die im Design verarbeiteten Wahrzeichen der Stadt präsentiert. Insgesamt zwölf Attraktionen Braunschweigs sind dabei sowohl im Heim- als auch im Auswärtstrikot zu sehen. Dies soll den Bezug zwischen dem Verein und der Stadt verdeutlichen und die Verbindung zur Region Braunschweig stärken.



„Wir stammen aus der Region und spielen für die Region. Diesen in unserem Leitbild fest verankerten Auftrag wollen wir zukünftig wieder deutlicher in den Fokus rücken und vor allem mit Leben füllen“, betont Soeren Oliver Voigt, Geschäftsführer der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA. Auch ERIMA Inhaber Wolfram Mannherz kennt die Bedeutung regionaler Verwurzelung: „Als traditionell schwäbisches Unternehmen wissen wir wie wichtig die Unterstützung in der Heimat ist. Wir freuen uns daher sehr mit unseren Trikots einen Teil zum regionalen Engagement der Eintracht beitragen zu können.“



Das neue Heimtrikot ist in den traditionellen Farben der Eintracht, gelb und blau, gehalten. Neben den horizontalen Balkenstreifen besticht der neue Dress der Löwen durch die im inneren Nackenbereich platzierten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Diese finden sich auch im verlaufenden Muster im unteren Bereich sowie den Ärmeln des blauen Auswärtstrikots wieder. Das leichte und schnell trocknende Funktionspolyester sowie der seitliche Mesh-Einsatz sorgen für eine optimale Luftzirkulation und damit ein ideales Körperklima für die Spieler. Perfekt abgerundet werden beide Trikots durch das Wappentier der Eintracht, dem roten Löwen, das sich im Nacken wiederfindet.



Das Trikot für Erwachsene ist in den Größen S bis 5XL erhältlich und kostet 69,95 Euro. Die Kinder-Version in den Größen 116 bis 164 kostet 59,95 Euro.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren