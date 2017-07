ERIMA präsentiert die Eintracht Braunschweig Trikots 2017/2018

Nach über 40 Jahren spielt Eintracht Braunschweig wieder in Spielkleidung von ERIMA. Das neue Heim- und Auswärtstrikot des Deutschen Meisters von 1967 wird heute im Testspiel gegen den BSC Acosta erstmalig getragen.



Die neuen Heimtrikots sind klassisch in den traditionellen Farben der Eintracht – Blau und Gelb – gehalten. Markenzeichen des neuen Dress sind die blauen Längsstreifen, die sich auch in den Ärmelbündchen des Trikots wiederfinden. Das Auswärtstrikot dagegen besticht durch eine moderne Melange-Optik in Blau mit gelben Akzenten am Ärmelsaum. Veredelt werden beide Outfits durch hochwertige Details. So ist auf der Innenseite des Nackens beider Trikots der Claim „Wir sind Eintracht“ eingestickt und auf der Außenseite prangt in Rot der Braunschweiger Löwe. Die traditionell blauen Shorts sowie die individuell gestalteten Stutzen mit dem eingearbeiteten BTSV-Schriftzug komplettieren die neue Spielkleidung.



„Bei der Gestaltung der Trikots legen wir sehr großen Wert auf die Individualität der Designs“, äußert sich ERIMA Inhaber Wolfram Mannherz zu den neuen Löwen-Outfits. „Hierzu stehen wir im engen Austausch mit den Verantwortlichen des Vereins. Durch die speziell auf Eintracht Braunschweig abgestimmten Trikots inklusive der zahlreichen Details wollen wir der Tradition und der Einzigartigkeit dieses großartigen Vereins und seinen Fans gerecht werden!“ Getragen wird das Trikot zum allerersten Mal beim heutigen Testspiel gegen den BSC Acosta. Die Profis der Löwen werden dabei die erste Halbzeit im neuen Heim- und die zweite Hälfte im neuen Auswärtstrikot absolvieren.



Weil sich jedoch der Liefertermin für die neuen Fan-Trikots bis Ende Juli verzögert, haben sich die Blau-Gelben etwas Besonderes überlegt: „Wir verkaufen ab sofort Trikot-Voucher. Mit dem Erwerb reserviert man sich sein ganz persönliches Trikot“, erläutert Eintracht-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt. „Zudem erhalten alle Käufer eines Vouchers eine Karte für das Testspiel gegen den Euro-League-Teilnehmer 1. FC Köln, das am 23. Juli im EINTRACHT-Stadion stattfindet. Die Trikots können ab dem 20. Juli, drei Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart, in den beiden Fanshops abgeholt werden.“



Ab den 23. Juli sind die Trikots dann in den Fanshops sowie im Online-Shop von Eintracht Braunschweig verfügbar. Am 27. Juli startet der Verkauf im Fachhandel. Das Trikot für Erwachsene kostet 69,99 Euro. Die Kinder-Version in den Größen 116-164 kostet 59,99 Euro.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren