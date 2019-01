Robin Geueke/David Gamm vor der Auftakt der Heim-WM

24.01.19

(Bü) Jetzt geht es endlich los. An diesem Freitag beginnen mit den Sprintrennen die 48. FIL-Rennrodel-Weltmeisterschaften in Winterberg. Nach den Qualifikationen (ab 9 Uhr) stehen nachmittags die Entscheidungen bei den Doppeln (13.44 Uhr), Damen (14.36 Uhr) und Herren (15.32 Uhr) auf dem Programm. Gleich in den ersten der insgesamt sieben Wettbewerbe dieser WM greifen die „Local Heroes“ ein – Robin Geueke und David Gamm vom BSC Winterberg. Es ist die erste von zwei Chancen beim bisherigen Karriere-Höhepunkt für den 26-jährigen Sportsoldaten Geueke und den drei Jahre jüngeren Bundespolizisten Gamm. Nach dem Sprint mit fliegendem Start und nur einem Lauf folgt am Samstag (11.10 Uhr) der Klassiker mit zwei Durchgängen. In einem Gespräch mit der Medienabteilung des Sportzentrums Winterberg äußerte sich Vordermann Geueke über die bisher mäßige Saison, die Aussichten für das Wochenende und die letzten Stunden.



Frage: Warum verläuft ausgerechnet der Winter mit Ihrer Heim-WM bisher nicht so, wie Sie es sich vorgestellt haben?



Robin Geueke: In den letzten Jahren ging es ständig bergauf, jetzt ist das mal nicht so. Aber ich sehe unsere bisherige Saison gar nicht so schlecht. Mit Oberhof und Altenberg kommen ja auch noch Bahnen, auf denen wir in der Vergangenheit gut abgeschnitten haben.



Frage: Doch was war in Sigulda los, dem letzten Weltcup vor der WM, wo Sie mit Platz 14 das bisher schlechteste Resultat dieses Winters eingefahren haben?



Geueke: In Sigulda haben wir in den letzten Jahren viele Fehler gemacht. Aber diesmal gab uns der deutlich bessere zweite Lauf Selbstvertrauen, das wir mitgenommen haben. Jetzt kommt mit Winterberg wieder ein ganz anderer Bahncharakter.



Frage: Was also ist möglich bei der WM?



Geueke: Es ist immer alles drin. Unser Ziel ist natürlich eine Medaille. Das wird schwer genug. Denn normalerweise machen die beiden deutschen Top-Doppel Toni Eggert/Sascha Benecken sowie Tobias Wendl/Tobias Arlt Gold und Silber unter sich aus. Dazu kommen jetzt die starken Österreicher



Thomas Steu/Lorenz Koller. Doch wenn wir zweimal sauber runterfahren und zweimal Vierte werden, ist das auch okay.



Frage: Sie sprechen Sprint und Klassiker an. Sind die Chancen und Vorlieben unterschiedlich?



Geueke: Grundsätzlich gilt: Immer Vollgas. Im Sprint sind die Chancen der Rodler, die am Start nicht so gut sind, besser. In der vergangenen Saison waren wir in Winterberg zweimal Dritte. Eine Vorliebe gibt es nicht.



Frage: Wie sehen die letzten Stunden vor dem WM-Auftakt aus?



Geueke: Am Donnerstag haben wir noch einmal zwei Trainingsläufe. Wir schlafen nicht im Mannschaftshotel, sondern zu Hause. Dort ist es doch schöner. Am Freitagmorgen dann werden in der Qualifikation die 15 Teilnehmer am Rennen ermittelt.



WM am Freitag

9.00 Uhr Qualifikation Sprint Doppel

10.10 Uhr Qualifikation Sprint Damen

11.45 Uhr Qualifikation Sprint Herren

13.44 Uhr Sprint Doppel

14.36 Uhr Sprint Damen

15.32 Uhr Sprint Herren

19.00 Siegerehrungen auf dem Winterberger Marktplatz



Tageskarten sind an den Kassen ab 7:45 Uhr erhältlich.

