Wiedereröffnung mit kleiner Einschränkung

Das ERGOMAR Ergolding startet mit einer kleinen Einschränkung in die Herbst- und Wintersaison. Wenn am kommenden Montag die Badewelt nach der Revision wieder öffnet, stehen die Toiletten im komplett sanierten Duschbereich des Hallenbads vorerst nicht zur Verfügung. Wegen einer Lieferverzögerung konnten die WC-Trennwände noch nicht montiert werden.



Die Toiletten im Umkleidebereich und im Übergang von der Schwimmhalle zur Sauna können aber ganz normal genutzt werden. Laut ERGOMAR-Betriebsleiter Christian Wuschek sollen die Toiletten im Duschbereich in wenigen Wochen fertig werden. „Wir bitten um Entschuldigung für die Verzögerung – freuen uns aber umso mehr darauf, unseren Gästen jetzt einen optisch und technisch modernisierten Sanitärbereich mit neuer Duschsteuerung für gleichmäßig warmes Wasser bieten zu können.“



In der ebenfalls herausgeputzten Saunawelt stehen alle Toiletten zur Verfügung. Dort beginnt am 2. Oktober gleich die neue Veranstaltungsreihe „Schwitzen für Gschamige“: Künftig ist an jedem ersten Dienstag im Monat Textilsauna-Tag. Außerdem sind bis Jahresende monatliche Mondschein-Sauna-Abende und Mondschein-Baden geplant. An diesen Abenden – und auch an Halloween – haben Badewelt und Saunabereich jeweils bis Mitternacht geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.ergomarergolding.de.

