Wie wird das Wasser gewaschen?

ERGOMAR gibt im Ferienprogramm Einblick in Bad und Sauna

Im Rahmen des Ergoldinger Sommerferienprogramms hat eine Kindergruppe am Freitag das ERGOMAR besucht. Betriebsleiter Christian Wuschek führte die Teilnehmer hinter die Kulissen der Badewelt, wo sie Einblick in die Verwaltung, den Personalraum und die Technikräume bekamen. Dort erklärte Wuschek den Kindern bei einem Experiment mit einem Aktivkohlefilter, wie das Wasser gereinigt wird. In der Saunawelt durften die jungen Besucher die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit der verschiedenen Saunen selbst messen. Zum Abschluss gab es einen Imbiss in der ERGOMAR-Gastronomie.

