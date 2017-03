Hochwertige Tomaten- und Gemüseerde

Selbstangebaute Tomaten schmecken einfach besser, das meinen nicht nur Hobbygärtner, sondern es ist die landläufige Meinung. Die vitaminreichen Früchte gedeihen über den Sommer sowohl im heimischen Garten als auch in Kübeln auf Terrasse oder Balkon. Auch bei selbstgezogenen Gemüse gilt das Motto: Da weiß man einfach, was man hat.



Für den ökologischen Anbau von Anfang an empfiehlt es sich, eine auf die speziellen Bedürfnisse der Tomaten- oder Gemüsepflanzen abgestimmte Erde zu verwenden. Wenn man auf Bewährtes setzt, kommt da die Bio-Tomaten- und Gemüseerde der Marke Bodengold vom Erdenwerk Gregor Ziegler GmbH ins Spiel.



Die hochwertige, gebrauchsfertige Spezialerde aus der Bodengoldserie wird auf der Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe hergestellt. Das Produkt eignet sich zum Pikieren von Tomaten- und Gemüsepflanzen ebenso wie zur Weiterkultur in Töpfen und Schalen. Dabei spielt es keine Rolle, ob im Freiland oder Gewächshaus angebaut wird. Die Vordüngung ist für sechs bis acht Wochen wirksam. Die Bio-Tomaten- und Gemüseerde wird im 15-l-Pack in Gartenfach- und Baumärkten angeboten, Preis ab 4,99 Euro.

