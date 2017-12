Verhandlungen über Buck

Brandon Buck ist zum wiederholten Mal mit einem konkreten Wechselwunsch an den ERC Ingolstadt herangetreten. Der Club nahm daraufhin mit dem Spielervermittler Gespräche zu möglichen Transfermodalitäten auf. Solange diese andauern, hat auch der bis 2020 laufende Vertrag des Stürmers in Ingolstadt Bestand.



Auf Grund der laufenden Verhandlungen pausiert der 29-jährige Kanadier beim heutigen Gastspiel in Iserlohn. Sollten diese nicht bis Sonntag abgeschlossen sein, kommt Buck für den ERC im Auswärtsspiel bei den Krefeld Pinguinen zum Einsatz.

