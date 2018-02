Sullivan bleibt beim ERC

Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit Sean Sullivan verlängert. Der 33-jährige Verteidiger ist aktuell bester Vorlagengeber der Panther.



Sportdirektor Larry Mitchell schätzt den Verteidiger: „Sean ist unser bester Zwei-Wege-Verteidiger. Wir hatten in dieser Saison einige Umstellungen, aber alle drei Trainer in dieser Saison haben ihm mit die meiste Eiszeit gegeben. Er ist für uns bei 5-gegen-5 wichtig, aber auch im Powerplay und im Unterzahlspiel."



Sullivan kam im vergangenen Sommer von den Straubing Tigers nach Ingolstadt. Er absolvierte bisher alle 49 Saisonspiele und steuerte dabei 3 Tore und 21 Assists bei. Der Deutsch-Amerikaner stand bei 13 Toren des ERC mehr auf dem Eis als bei Gegentoren. Damit verfügt er teamintern über einen der besten Werte. Mitchell lobt den Verteidiger darum auch als „schlauen Spieler".



Sullivan sagt: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Meine Frau und ich sind glücklich in Ingolstadt und die Leute beim ERC sind super. Es ist ein Privileg, für unsere großartigen Fans zu spielen. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft weiter helfen kann, Siege einzufahren – in dieser und auch in der nächsten Saison."

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren