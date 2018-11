Spitzenspiel, Verfolgerduell, Derby

29.11.18

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) geht in die zweite Saisonphase. Für den ERC Ingolstadt steht ein Wochenende der Gegensätze an. Der EHC Red Bull München und die Straubing Tigers treffen im Derby aufeinander. Auch die weiteren bayerischen Team erwartet ein spannendes Programm: Die Augsburger Panther und Thomas Sabo Ice Tigers treffen auf direkte Konkurrenten. Tickets sind auf den Webseiten der gastgebenden Clubs erhältlich.



Ingolstadt im Spitzenspiel

Der Schwerpunkt des ERC-Wochenendes liegt in der Personalie Pavel Gross. Der Trainer war der Erfolgsgarant des Ingolstädter Freitaggegners Grizzlys Wolfsburg (19.30 Uhr, Eisarena Wolfsburg). Die Niedersachsen sind in Saison eins nach Gross, gebeutelt von Verletzungsproblemen, Tabellenvorletzter. Bei Gross läuft es derweil weiterhin hervorragend: Seine Adler Mannheim, die am Sonntag um 19 Uhr in der Ingolstädter Saturn-Arena gastieren, führen derzeit das DEL-Tableau an. „Das ist die beste DEL-Mannschaft, die ich heuer bisher habe spielen sehen“, sagt ERC-Sportdirektor Larry Mitchell. „Bei uns müssen die Schlüsselfaktoren zusammenlaufen, damit wir eine Siegeschance haben.“



Augsburg und Nürnberg direkte Konkurrenten

Augsburg ist bereits am Mittwochabend in die zweite Saisonphase gestartet. Da unterlagen die Panther bei den Kölner Haien mit 1:6, liegen jedoch weiter auf dem fünften Tabellenrang. Wie gegen Köln haben es die bayerischen Schwaben auch am Freitag (19.30 Uhr) und am Sonntag (16.30 Uhr) mit direkten Konkurrenten zu tun: Erst treten sie in Düsseldorf an und empfangen dann die Eisbären Berlin.



Die Thomas Sabo Ice Tigers sind am Freitag, 19.30 Uhr, beim Tabellenzehnten Fischtown Pinguins gefordert. Am Sonntag, 14 Uhr, kommt Schlusslicht Schwenningen nach Nürnberg. Die Ice Tigers brauchen Punkte, um den Anschluss zu den Playoffrängen herzustellen.



Derby in München

Meisterlicher Einstand für Paul Thompson am Freitag (19.30 Uhr): Der neue Trainer der Schwenninger Wild Wings, der erste englische Trainer in der DEL, hat gleich den Triple-Champion zu Gast. Während München mit das heißeste Team der Liga ist, hat Schwenningen bereits 15 Punkte Rückstand auf die Playoffplätze. Am Sonntag, 16.30 Uhr, empfangen die Münchner die Straubing Tigers zum Derby. Die neuntplatzierten Niederbayern haben am Freitag, 19.30 Uhr, Verfolger Iserlohn Roosters zu Gast im Eisstadion am Pulverturm.

