Neue Trikots vorgestellt

So spielt der ERC in der kommenden Saison: im Rahmen des iz Familientags im Westpark hat der ERC Ingolstadt am Samstagnachmittag seine neuen Trikots vorgestellt. Thomas Greilinger und Joachim Ramoser präsentierten dabei in voller Ausrüstung das gesamte Outfit auf der Bühne der Westpark Plaza. „So kommt das Trikot richtig zur Geltung und unsere Fans bekommen einen perfekten ersten Eindruck“, so ERC-Marketingdirektor Claudius Rehbein, der die Veranstaltung moderierte.



Das Heimtrikot ist in einem satten Dunkelblau gehalten und besticht durch weiße, vor allem aber durch auffällige, leuchtend hellblaue Elemente. Das gestickte ERC-Logo auf der Brust wird ergänzt durch gedruckte Panther-Wappen auf den Ärmeln. Der Schriftzug „ERC INGOLSTADT“ steht in weiß auf einem hellblauen Streifen auf der Rückseite, ergänzt um das Gründungsjahr 1964, das in Dunkelblau auf beiden Trikotseiten steht.



Das Auswärtstrikot ist klassisch weiß, enthält aber außergewöhnlich viele blaue Bereiche, vor allem am Ärmel. Die Trikotnummern auf der Rückseite sowie auf den Ärmeln sind mit doppelter Outline aufwändig gestickt.



Auffällig ist auch das silberne DEL-Logo, das heuer zu Ehren des 25-jährigen Jubiläums alle Teams außer dem Meister (traditionell in gold) tragen werden.



Neu ist ein kleines Patch auf der Vorderseite der Trikots, die tatsächlich bei den Profis zum Einsatz kommen und somit die gespielten Trikots kennzeichnen. „Diese Markierung erhalten nur die Originaltrikots, so können spätere Besitzer zweifelsfrei erkennen, ob sie ein Original oder ein Authentic-Trikot in Händen halten“, so ERC-Salesmanager Nicholas Rausch.



Auch die Partner bleiben dem ERC treu. Neben den Ausrüstern Jersey53 und BAUER ist dies vor allem die MediaMarktSaturn Retail Group mit der Marke Saturn auf der Vorder- und auf der Rückseite des Trikots sowie mit JUKE auf dem Ärmel.



Andrea Koepfer, Vice President Corporate Communications & Sustainability der MediaMarktSaturn Retail Group und verantwortlich für die Sponsoring-Aktivitäten der Gruppe: „Wir freuen uns, mit Saturn und unserem Musikstreamingdienst JUKE auf den neuen Trikots wieder prominent Flagge für die Panther zu zeigen und drücken dem ERC die Daumen für eine erfolgreiche Saison 2018/19.“



Des Weiteren ist AIRBUS wieder auf der Schulter und Südtirol auf dem Stutzen. Auf den Hosen befinden sich Saturn, DruckPruskil, Herrnbräu und Cinque und vom Helm prangt weiter das EDEKA-Logo.



„Gerade die Werbung am Spieler drückt die große und langjährige Verbundenheit mit unseren Partnern aus“, sagt Claus Gröbner: „Mit einigen bestehen bereits jahrzehntelange Verbindungen, sie bilden neben Hauptpartner Audi den Kern unserer ERC-Familie. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.“



Die Trikots sind ab sofort als Authentic- und Fantrikots bestellbar, außerdem passend zum sommerlichen Wetter in den Kurzarmvarianten.

