Einzeltickets für ERC-Heimspiele erhältlich

Der Einzeltickets für alle Heimspiele des ERC Ingolstadt bis zur Deutschland-Cup-Pause sind nun erhältlich. Das Vorverkaufsangebot umfasst das Vorbereitungsspiel gegen die Augsburger Panther am 31. August ebenso wie alle DEL-Spiele in der Saturn Arena bis Mitte November. Die Eintrittskarten sind ab sofort an den gängigen Vorverkaufsstellen wie etwa dem Fairplay Hockey Shop und unter www.erc-ingolstadt.de/tickets buchbar.



Erwachsene erhalten den Stehplatz für 18 Euro, den Sitzplatz ab 26 Euro. Im ermäßigten Tarif kommen Sie schon für 16,50 Euro (Stehplatz) und 22 Euro (Sitzplatz) zum Heimspiel. Jugendliche sind bereits für 10 Euro (Stehplatz) und ab 14,50 Euro (Sitzplatz) Teil des Stadionerlebnisses. Alle genannten Preise gelten im Vorverkauf an den ERC-Verkaufsstellen (Fairplay Hockey Shop, Saturn und im Online-Ticket-Shop des ERC).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren