Playoff im GC Adamstal: Nicolai von Dellingshausen feiert zweiten Saisonsieg

Der Düsseldorfer Nicolai von Dellingshausen hat sich den Titel der Adamstal Open 2017 presented by EURAM Bank AG und damit seinen zweiten Saisonerfolg gesichert. Im GC Adamstal im österreichischen Ramsau setzte sich der 24-Jährige im Stechen gegen den Franzosen Stanislas Gautier durch; er gewann das Turnier am ersten Extra-Loch des Playoffs mit Par gegen Bogey. Die mit dem Turniersieg verbundenen 5000 Punkte machen von Dellingshausen auch zur neuen Nummer 1 der Rangliste.



„Als ich hier ankam, war ich sicher, dass man in dieser Gegend kein einziges Golfloch bauen kann. Aber die Anlage des Golfclub Adamstal ist wirklich beindruckend. Ein phänomenaler Golfplatz in phantastischer Umgebung mit spektakulären Spielbahnen, und die sind in ausgezeichnetem Zustand!" Nicolai von Dellingshausen war schwer beeindruckt vom Austragungsort des 12. Saisonturniers der Pro Golf Tour 2017, und er selbst überzeugte auf der Par-70-Anlage in Niederösterreich mit einen überragenden Endspurt: Nachdem er in der Finalrunde an Bahn 15, einem 452 Meter langen Par 5, wie schon in Durchgang 2 ein Doppelbogey hinnehmen musste und plötzlich nicht mehr einen Schlag vor sondern zwei hinter dem Franzosen Stanislas Gautier lag, sah alles nach dem ersten Saisonsieg für den Mann aus Paris aus. Doch mit Birdies an den Löchern 17 und 18 kämpfte sich von Dellingshausen zurück, nahm das Momentum mit ins Stechen, das beide mit je 5 unter Par erreicht hatten, und feierte wenig später seinen zweiten Turniererfolg. Während der Deutsche am ersten Extra-Loch des Playoffs ein Tap-in zum Par hatte, konnte Gautier das Up & down aus dem Grünbunker der 18. Spielbahn nicht halten. Rang 3 teilten sich mit 2 unter Par Robbie van West (Niederlande) und die Deutschen Sean Einhaus und Patrick Kopp.



„Die letzten beiden Wochen waren phantastisch", so von Dellingshausen, der vor wenigen Tagen in St. Pölten Rang 2 belegt hatte, und der aktuell keine Schwächen in seinem Spiel hat: „Meine Abschläge, die Eisen und auch das Putten – alles funktioniert zuverlässig, das zeigen auch die Ergebnisse", so der Professional des GC Hubbelrath, der in diesem Jahr bereits die Open Tazegzout in Marokko gewonnen hat. Der erneute Erfolg macht ihn nun nach zwölf von insgesamt 21 Turnieren der Saison 2017 zur neuen Nummer 1 der Pro Golf Tour Order of Merit; mit 19.747,65 Punkten führt er das Gesamtklassement 2017 nun klar vor dem Engländer Ben Parker an (15.774,03 Punkte.)



Zwei Wochen pausieren die Spieler der Pro Golf Tour nun, bevor vom 12. bis 14. Juni die Austerlitz Classic 2017 in Tschechien auf dem Programm steht (progolftour.de).

