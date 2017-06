Austerlitz Classic: Maximilian Walz feiert seinen ersten Sieg als Professional

Starker Auftritt von Maximilian Walz: Der Professional aus Erbach beendet die Austerlitz Classic 2017 mit gesamt 12 unter Par (67, 69, 68) und feiert in Tschechien seinen ersten Turniererfolg auf der Pro Golf Tour. In drei Runden muss der 25-Jährige nur zwei Bogeys notieren und überzeugt mit hoher Konstanz und exzellenten Putts. Zweiter wird mit einem Schlag Rückstand der Isländer Thordur Gissurarson (67, 71, 67), Rang 3 geht mit gesamt 10 unter Par (68, 70, 68) an Karim El Hali aus Marokko.



Slavkov u Brna/Tschechien – „Ich bin so glücklich, das heute durchgezogen zu haben!“ Freudestrahlend nahm Maximilian Walz den Applaus seiner Tourkollegen und den Siegerpokal der Austerlitz Classic 2017 entgegen, die erste Trophäe seiner Profikarriere. Im Januar 2016 hatte der gebürtige Ulmer ins Profilager gewechselt, am Ende der Saison belegte er Rang 16 des Gesamtklassements, verzeichnete zwei Top-10-Ergebnisse. „Ich war nicht zufrieden mit meiner Saison, wollte Turniere gewinnen. Ich musste aber feststellen, dass das doch sehr viel schwieriger ist, als man zu Beginn denkt, und dass man wirklich das Beste aus sich herausholen muss.“ Das versuchte er 2017 mit dem neuen Coach Peter Wolfenstetter, zu dem er zu Saisonbeginn wechselte. Gemeinsam stellten sie viele Dinge um, doch zunächst hatte Walz ein, wie er selbst sagt, „sehr schwaches Jahr“ auf der Pro Golf Tour. Bei den ersten zwölf Turnieren kam er nur viermal ins Geld, zuletzt hatte er auch in Österreich zweimal den Cut verpasst.



Und nun der Sieg! „Dieser Erfolg bedeutet mir sehr viel. Die Umstellungen und die Arbeit der letzten Monate tragen offenbar Früchte“, so Walz, der sich auf dem Par-72-Parcours des Austerlitz Golf Resort „auf Anhieb wohl gefühlt“ hatte. „Es ist ein sehr offener Platz, auf dem man so schnell keinen Ball verliert und der einem letztlich viele Birdiechancen eröffnet. Ich habe in dieser Woche wirklich gut geputtet und konnte sehr viele dieser Chancen nutzen.“ So auch an den Löchern 16 und 18 seiner Finalrunde, als er zunächst aus fünf Metern zum Birdie und zur alleinigen Führung verwandelte und wenig später aus drei Metern den Triumph perfekt machte. In der Rangliste schiebt sich Walz, der für den Stuttgarter Golf-Club Solitude startet, vor auf Platz 19.



Die Austerlitz Classic 2017 bot den Spielern nicht nur einen exzellenten Golfplatz mit treuen Grüns, sondern auch den Fans der Pro Golf Tour ein Novum: Erstmals war ein Turnier per Livestream im Internet zu sehen; sechs Kameras übertrugen das Geschehen an neuralgischen Punkten. 13 von in diesem Jahr insgesamt 21 Turnieren sind nun gespielt; nächste Station der Tour ist die Sparkassen Open 2017 im Bochumer Golfclub, wo die Spieler vom 6. bis 8. Juli am Start sind. Mehr unter progolftour.de.

