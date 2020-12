Zwischen den Feiertagen und danach ist mit einer erneuten Zunahme an Altpapier – bedingt durch den gestiegenen Versandhandel – zu rechnen. Hierfür hat die EBE all Ihre Kräfte gebündelt, um überfüllten Altpapiercontainern entgegenzuwirken und den Bürgerinnen und Bürgern eine weitere Möglichkeit für die Abgabe Ihres Altpapiers zu geben.



Vom 04.01.2021 bis zum 31.01.2021 werden deshalb zusätzliche, große Behälter an den Grünannahmestellen für Altpapier bereit stehen.



Somit können die Essener Bürgerinnen und Bürger ihr Altpapier, sowohl an den bekannten Altpapierstandorten, als auch zusätzlich an den Grünannahmestellen (Jahn-, Elisen-, Pferdebahn-, Schnabelstraße) entsorgen.



Zwischen den Feiertagen gibt es einen Drive-Inn für Altpapier am RWE Stadion. Dieser findet statt vom 28.12. bis zum 30.12.20 täglich in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:30 Uhr. Bürgerinnen und Bürger, die ihr Altpapier dort entsorgen wollen, fahren einfach auf den großen Parkplatz, halten direkt vor dem Container und entsorgen ihr Altpapier. Es gilt die Maskenpflicht und das Abstandsgebot von 1,5 m. So sollen Kontakte zu anderen vermieden werden.

