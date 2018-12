Veränderungen rund um Weihnachtstage

14.12.18

Die Weihnachtsfeiertage sorgen bei der Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) für zahlreiche Änderungen, z. B. bei der Leerung der Tonnen und bei den Öffnungszeiten für die Recyclinghöfe und -stationen.



Müllabfuhr verschiebt sich



Aufgrund der Weihnachtsfeiertage verschiebt sich bei der Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) die Leerung der Grauen, Blauen und Braunen Tonnen um einen Tag nach vorne oder nach hinten.



Die Leerung der Tonnen erfolgt VORgezogen am:



Samstag, 22.12. statt Montag, 24.12.



Montag, 24.12. statt Dienstag, 25.12.



Die Leerung der Tonnen erfolgt nach Weihnachten nachträglich am:



Donnerstag, 27.12. statt Mittwoch, 26.12.



Freitag, 28.12. statt Donnerstag, 27.12.



Samstag, 29.12. statt Freitag, 28.12.



Die Leerung der Gelben Tonne erfolgt durch die Firma Remondis und wird jeweils in der gleichen Weise verschoben.



Wir bitten, die Blaue, Braune und Gelbe Tonne (Teilservice) am jeweiligen Leerungstag rechtzeitig ab 7.00 Uhr an den Straßenrand zu stellen.



EBE-Hotline zwischen Weihnachten und Silvester besetzt



Die Mitarbeiter der EBE-Hotline-Nummern (854-1111 und 854-2222) sowie die Zentrale sind über die Weihnachtsfeiertage und an Silvester nicht erreichbar. Von Donnerstag, 27.12.2018, bis Montag, 30.12.2018, wird die EBE-Hotline in der regulären Zeit von 7.00 - 17.00 Uhr besetzt sein. Nach Neujahr geht es am Mittwoch, 02.01.2019, wieder wie gewohnt los.



Recyclinghof Werden zieht Samstagsöffnung im Dezember vor



Der Recyclinghof Werden zieht seinen monatlichen Betriebssamstag im Dezember auf den Samstag vor Weihnachten vor und öffnet also bereits morgen, am kommenden Samstag, 15.12.2018 (8-14 Uhr).



Die Recyclinghöfe Altenessen (Lierfeldstraße) und Werden (Laupendahler Landstraße) werden beide jeweils ab Donnerstag, 27.12.2019, wieder zu den gewohnten Zeiten öffnen.



Nach Neujahr sind beide Höfe ab Mittwoch, 02.01.2019, ebenfalls wieder wie üblich geöffnet.



Annahmestellen für Grünschnitt bleiben länger geschlossen



Die Annahmestellen für Grünschnitt (Jahn-, Elisen-, Pferdebahn-, Schnabelstraße) bleiben ab Weihnachten durchgehend geschlossen und öffnen erst wieder am Montag, 07.01.2019.



Dies gilt auch für die privaten Anlieferungen von Grünschnitt an der Betriebsstätte Stauderstraße: Sie sind bis Freitag, 21.12.2018 und dann erst wieder ab Montag, 07.01.2019 von 15-17.30 Uhr möglich – dazwischen aus organisatorischen Gründen nicht.

