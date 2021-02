Aufgrund der anhaltenden Schneefälle seit dem Wochenende ist es nicht möglich, die Müllabfuhr am Montag, den 8.2 und Dienstag den 9.2. aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Die Leerungen der grauen und blauen Tonnen verschieben sich somit nach aktuellem Stand um jeweils zwei Tage. Am Samstag den 13.2. wird die Leerung vom Donnerstag, den 11.2. nachgeholt. Am Rosenmontag wird die Freitagsleerung vom 12.2. nachgeholt. Gleiches gilt für die Sperrmüllabfuhr. Die Biotonnenabfuhr entfällt in der 6. KW ersatzlos. Nach Rosenmontag erfolgt die Müllabfuhr wie geplant (siehe tabellarische Übersicht). Sollten sich aufgrund der Wetterlage weitere Änderungen ergeben, informiert die EBE auf Ihrer Internetseite und über die lokalen Medien.



Wir bitten alle Essener um Verständnis. Bitte unterstützen Sie uns in dem Sie Zugangswege frei machen. Witterungsbedingt kann es immer wieder zu Leerungsausfällen kommen. Bitte nehmen Sie daher Säcke zu Hilfe und stellen diese neben die Tonnen. Unsere Mitarbeiter nehmen zusätzliche Säcke im Rahmen der möglichen Zuladung der Fahrzeuge ab der nächsten Leerung mit.



Die Recyclinghöfe sind für dringende Entsorgungswünsche ab 9:00 Uhr geöffnet. Die Grünannahmestellen ab 10:00 Uhr. Unter Berücksichtigung der Wetterlage können kurzfristige Änderungen nicht ausgeschlossen werden.



Die Fahrzeuge des Containerdienstes werden aus Sicherheitsgründen ebenfalls nur eingeschränkt fahren können. Informationen erteilt der Kundendienst.



Winterdienst im Volleinsatz



Seit Samstagabend sind die Entsorgungsbetriebe Essen im Winterdienst-Volleinsatz. D.h. alle im Winterdienstverzeichnis aufgeführten Straßen wurden und werden bis auf weiteres von uns geräumt und gestreut. Je nach Kategorisierung erfolgt dies rund um die Uhr (A-Plan) bzw. zwischen 6 und 22 Uhr (B-Plan).



Die extremen und für unsere Landesteile nicht üblichen Wetterverhältnisse wie tagelanger, durchgängiger Schneefall und Dauerfrost stellen uns dabei vor besondere Herausforderungen. Trotzdem sind alle Straßen mehrfach geräumt und gestreut worden, mittlerweile schon insgesamt ca. 5.000 km. Dabei wurden ca. 350 t Streusalz auf die Straßen gebracht. Unsere Mitarbeiter geben alles, um Essens Straßen weiterhin befahrbar zu halten. Gleichzeitig bitten wir aber darum, die eigene Fahrweise den Witterungsbedingungen anzupassen, genügend Zeit einzuplanen und Rücksicht zu üben. Fahren Sie vorsichtig!

