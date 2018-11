"Brotzeit" - Neuer EBE-Brotbeutel vermeidet Abfall

15.11.18

Nicht nur Kaffeebecher sterben einen schnellen Tod – Tausenden von Brötchentüten geht es jeden Tag genauso. Deshalb werden die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) anlässlich der „Europäischen Woche der Abfallvermeidung 2018“ (17.-25.11.) hübsche Brotbeutel an die Essener verteilen: Um sie zu motivieren, ihre eingekauften Brote und Brötchen dorthinein packen zu lassen. Das spart jedes Mal die Papiertüte und entlastet damit Ressourcen- und Wasserverbrauch.



Mit der „Europäischen Woche der Abfallvermeidung“ wird in dieser Zeit in vielen europäischen Ländern durch unterschiedlichste Aktionen für Abfallvermeidung, Schutz der Ressourcen und den Beitrag jedes Einzelnen daran geworben. Die Entsorgungsbetriebe Essen beteiligen sich seit Jahren mit eigenen Aktivitäten daran.



In diesem Jahr steht die EBE mit Kollegen von „Essen bleib(t) sauber!“ an drei Vormittagen auf unterschiedlichen Wochenmärkten und vergibt die brandneuen Baumwoll-Brotbeutel samt Info-Flyer:





Rüttenscheider Markt, Mittwoch, 21.11., 8-13 Uhr

Steeler Markt, Donnerstag, 22.11., 8-13 Uhr

Kettwiger Märchenbrunnen, Freitag, 23.11., 8-13 Uhr





Der Hintergrund ist: Oft transportieren wir das frische Brot oder die Sonntagsbrötchen nur kurze Zeit vom Bäcker nach Hause und werfen die Papiertüte anschließend gleich fort. Das ist viel zu schade!



An den drei Veranstaltungstagen gibt es einen Brötchen-Gutschein der Essener Markt-Bäckerei Edwin Heidrich zum EBE-Beutel dazu, so dass man ihn gleich beim Einkauf einweihen kann. Beutel und Brötchen gibt es, solange der Vorrat reicht.



Die EBE-Brotbeutel sind mit dem Hinweis „verpackungsfrei einkaufen“ sowie Backwaren und Ähren-Symbolen in blau bedruckt. Durch blaue Nähte und eine blaue Kordel wirkt er gleichzeitig funktional und ansprechend. So kann jeder sehr einfach sein kleines Stückchen Abfallvermeidung an der Bäcker-Theke leben und am Ende hoffentlich weitere Menschen zum Nachahmen bringen.

